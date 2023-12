Probabili formazioni Serie B/ Ecco i migliori tra i marcatori! (18^ giornata, 23 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: I MARCATORI

Possiamo adesso parlare della classifica marcatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B, perché ovviamente dobbiamo provare a individuare quali calciatori potrebbero lasciare un segno concreto sulla 18^ giornata. Al comando ci sono due giocatori: Daniele Casiraghi, che ha trasformato ben 6 rigori (nessuno come lui in questa Serie B) ha agganciato Massimo Coda che come già visto è entrato dalla panchina contro la Feralpisalò. Per entrambi i gol sono 9, due marcature di vantaggio sul terzetto che insegue ed è composto da Matteo Brunori, che dopo il digiuno si è totalmente ripreso, Adrian Benedyczak e Pedro Mendes.

A quota 6 un altro giocatore del Parma è Dennis Man, ma poi troviamo Christian Gytkjaer, che presto potrebbe trovarsi “solo” a Venezia visto che Joel Pohjanpalo potrebbe essere venduto, e Antonio Raimondo che sta decisamente crescendo in fretta e per ora ha spinto la Ternana fuori dalla zona playout. Qui abbiamo anche Mattia Valoti del Pisa, poi con cinque gol tanti giocatori tra cui il veterano Fabio Borini per la Sampdoria, un Patrick Cutrone in cerca di rilancio e promozione con il Como e Tommaso Biasci, miglior marcatore del sorprendente Catanzaro. (agg. di Claudio Franceschini)

GLI SQUALIFICATI

Parlando delle probabili formazioni di Serie B dobbiamo naturalmente indicare quali siano i calciatori squalificati che non potranno prendere parte alla 18^ giornata di campionato. Ce ne sono due per cui il girone di andata è già terminato: infatti Kees De Boer della Ternana e Marco Olivieri del Venezia hanno ricevuto due giornate di squalifica e saranno costretti al saltare anche il 19^ turno. Gli altri fermati dal Giudice Sportivo torneranno invece in campo tra pochi giorni: per la trasferta di Parma la Ternana perde un altro centrocampista in Gregorio Luperini, mentre i ducali saranno senza Antoine Hainaut.

Abbiamo poi già visto che il Sudtirol dovrà fare a meno del suo laterale destro Simone Davi, la Sampdoria che sfida la Feralpisalò lo farà senza l’attaccante Antonino La Gumina. Due gli squalificati per l’Ascoli, e si tratta di calciatori esperti: mancheranno infatti Giuseppe Bellusci e Francesco Di Tacchio, nel Pisa è invece out Marius Marin. Andiamo poi sullo Spezia, che ha bisogno di punti per abbandonare la zona calda della classifica: anche qui gli squalificati sono due e si tratta di Szymon Zurkowski e Salvatore Esposito. L’ultimo squalificato invece è del Cittadella, che per la partita di oggi dovrà fare a meno del suo terzino destro Alessandro Salvi. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 18^ GIORNATA?

Siamo arrivati a parlare delle probabili formazioni di Serie B per quanto riguarda le partite che si giocano sabato 23 dicembre, per la 18^ giornata: penultimo turno di andata, e come di consueto il campionato cadetto raddoppia il suo appuntamento prima della sosta, quindi andrà verificato nelle gare di oggi se ci sarà eventuale turnover a seconda delle sfide da giocare, perché per esempio il Parma capolista ospita la Ternana ma poi andrà a Brescia in una trasferta complicata, e un discorso simile si potrebbe fare per tutte le altre squadre.

Dunque nella nostra analisi delle probabili formazioni di Serie B possiamo provare a capire quali potrebbero essere i punti di forza dei vari allenatori; prendiamo in considerazione per cominciare una partita interessante che è quella dello Zini, dove Cremonese e Modena rilanciano le loro ambizioni da playoff se non qualcosa in più, e poi ci concentreremo ovviamente sui temi sensibili che faranno parte di questa intrigante 18^ giornata. Dunque senza indugiare oltre iniziamo subito la nostra analisi che riguarda i pronostici di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CREMONESE MODENA

Eccoci allora a Cremonese Modena, che analizziamo con le probabili formazioni di Serie B. Giovanni Stroppa è reduce dalla sconfitta di Salò e dovrebbe cambiare qualcosa: in porta è sempre indisponibile Mouhamadou Sarr e dunque giocherà Jungdal, in difesa verosimilmente tutto confermato con Tuia, Lochoshvili e Ravanelli mentre potrebbe essere diverso l’esterno sinistro di centrocampo, con Quagliata che insidia Zanimacchia. A destra, lo stesso Zanimacchia può rimpiazzare Sernicola così da avere spinta su almeno una delle due corsie; poi attenzione alla zona mediana dove si candidano Pickel, Valzania e Bertolacci che entrano in competizione con Majer, Collocolo e Castagnetti. Davanti, Massimo Coda dovrebbe tornare titolare; sperano anche Daniel Ciofani e Afena-Gyan, ma almeno uno tra Franco Vazquez e Okereke dovrebbe essere confermato.

Nel Modena Paolo Bianco punta sul 4-3-2-1: come sempre il dubbio è davanti, Nicholas Bonfanti e Strizzolo (che è un ex) sono alternative a Falcinelli, sulla trequarti invece c’è Tremolada che potrebbe prendersi la maglia scalzando Bozhanaj, e affiancando Manconi. A centrocampo dovremmo vedere un terzetto con Duca, Palumbo e Magnino; da capire invece la difesa, perché Pergreffi vuole una maglia da titolare e se la gioca con Zaro e Riccio (soprattutto il secondo), a destra Oukhadda sembra poter andare verso la conferma ma sull’altro versante è forte la candidatura di Cotali, e un’alternativa rimane Guiebre sempre a patto che Ponsi abbia un turno di riposo. Nessun punto di domanda aperto ovviamente sul portiere, che come sempre sarà Gagno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: SUDTIROL REGGIANA

Parlando adesso di Sudtirol Reggiana nelle probabili formazioni di Serie B, possiamo dire che Federico Valente dovrebbe confermare il 3-5-2 che ha sbancato Venezia; purtroppo dovrà fare a meno dello squalificato Davi, dunque a destra il primo sostituto è Ghiringhelli che dovrebbe prendersi la maglia, eventualmente allora a sinistra Lunetta potrebbe dare maggiore spinta giocando al posto di Cisco. In difesa Vinetot, Giorgini e Andrea Masiello proteggono il portiere Poluzzi; per quanto riguarda invece la zona mediana avremo capitan Tait che agirà in compagnia di Peeters (tallonato però da Broh) e Daniele Casiraghi che adesso fa la mezzala tattica, di fatto potendo avanzare il suo raggio d’azione e posizionandosi alle spalle di Merkaj e Rauti, sempre in vantaggio su Pecorino.

La Reggiana di Alessandro Nesta gioca con un 3-4-2-1 nel quale Sampirisi, Szyminski e Romagna formano il terzetto difensivo a protezione del portiere Bardi, poi un centrocampo con Alessandro Bianco e Nardi che devono vincere la concorrenza di Kabashi e Melegoni in un bel testa a testa, dovrebbero invece essere fissate le scelte sulle corsie laterali con Fiamozzi che correrà a destra e Pieragnolo che avrà il posto sull’altro versante del campo. A fare i trequartisti saranno Manolo Portanova e Varela Djamanca, anche qui non dovrebbero esserci sorprese a meno che uno tra Kabashi e Melegoni sia avanzato sul campo; come prima punta invece Lanini e Gondo sono delle ottime opzioni e dunque Antiste non è sicuro di partire titolare al Druso.











