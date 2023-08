PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Chi ha cambiato allenatore in estate? (2^ giornata, 26 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: I NUOVI ALLENATORI

Presentando le probabili formazioni di Serie B, anche se il debutto è ormai alle spalle può essere stuzzicante ricordare ancora una volta quali siano i nuovi allenatori, dal momento che ben otto squadre di Serie B hanno cambiato allenatore. Tra loro tecnicamente ci sarebbe anche la Ternana, anche se in Umbria alla fine in realtà è rimasto (o meglio) tornato Cristiano Lucarelli dopo il brevissimo interregno estivo di Aurelio Andreazzoli. Fra le altre sette spicca probabilmente la Sampdoria, che ha sostituito Dejan Stankovic con Andrea Pirlo, il quale riparte da Genova per ricostruire la propria carriera.

Passa dalla Fiorentina (anche se Primavera) al Pisa invece Alberto Aquilani, che si lancia così nel calcio “dei grandi” come allenatore. A proposito di grandi calciatori, dobbiamo citare naturalmente anche Alessandro Nesta, che adesso è l’allenatore della Reggiana. Abbiamo poi Paolo Bianco al Modena, William Viali sulla panchina dell’Ascoli, Fabio Caserta alla guida del Cosenza e infine Massimiliano Alvini come nuovo allenatore dello Spezia per completare l’elenco delle formazioni di Serie B che in estate hanno cambiato allenatore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA OGGI?

La Serie B vive la sua seconda giornata di campionato: la condizione non sempre uguale per tutti, la necessità di inserire i nuovi acquisti, magari pure nuovo allenatore e nuovi schemi, tutto questo con la sessione del calciomercato estiva che è ancora aperta, sono tutte variabili affascinanti quando si prova a scoprire quali saranno le mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, naturalmente con tutte le cautele del caso.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, dal momento che a parte l’anticipo di ieri e il posticipo che avremo domani le partite del secondo turno saranno tutte oggi (naturalmente ad esclusione di quelle che riguardano le squadre ancora in bilico). Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 26 agosto 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 2^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BARI

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie B è Cremonese Bari, dal momento che si tratta di uno scontro di lusso tra i lombardi che sono una delle tre retrocesse dalla scorsa Serie B e i pugliesi che invece ai playoff hanno davvero schierato la promozione a giugno. Insomma, un match già molto intrigante, a maggior ragione dopo una partenza che per entrambe è stata buona ma non particolarmente divertente, con pareggi casalinghi per 0-0 sia per la Cremonese contro il Catanzaro sia per il Bari contro il Palermo. A tal proposito, ecco che il Bari dovrà fare a meno di Maita e del capitano Di Cesare, entrambi espulsi proprio contro il Palermo.

Tutto questo considerato, ecco per la Cremonese di mister Davide Ballardini un modulo 4-2-3-1 che potrebbe proporre i seguenti undici titolari: Sarr in porta; davanti a lui i quattro difensori Sernicola, Bianchetti, Ravanelli e Quagliata; in mediana la coppia formata da Vazquez e Abrego; sulla trequarti ecco invece Zanimacchia, Bertolacci ed Afena-Gyan a sostegno di Tsadjout, che dovrebbe essere il centravanti. Il Bari di mister Michele Mignani dovrebbe invece rispondere con il modulo 4-3-1-2 e questi possibili titolari: Brenno in porta; la difesa a quattro con Dorval, Zuzek, Vicari e Ricci; il trio di centrocampo con Lops, Maiello e Benali; infine l’attacco con il trequartista Sibilli alle spalle delle due punte Nasti e Diaw.

