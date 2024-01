Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori, 20^ giornata (13-14 gennaio 2024)

La Serie B apre il girone di ritorno e anche l’anno solare 2024 dopo la sosta invernale con la sua ventesima giornata di campionato in questo weekend che vede ormai definitivamente alle spalle il periodo festivo e ci porta ufficialmente nella seconda metà della stagione. La principale incognita quindi è proprio questa, per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno: si torna in campo per la prima volta da Santo Stefano, qualcosa potrebbe essere cambiato ad esempio in termini di condizioni di forma, oltre ovviamente ad infortuni (o recuperi da precedenti stop) e magari anche movimenti di calciomercato nella sessione invernale.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che dopo l’anticipo di ieri sera avremo ben sei partite in questo ricco sabato, poi ci saranno tre incontri per caratterizzare la domenica di Serie B che completerà il primo turno di ritorno. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 13 gennaio 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 20^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PALERMO

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie B per il sabato del campionato cadetto è Cittadella Palermo, una bella sfida tra due formazioni entrambe coinvolte nella lotta per la promozione, che sia diretta oppure tramite playoff. Il Cittadella riparte dopo il pareggio ad Ascoli e il suo allenatore Edoardo Gorini dovrebbe puntare su un modulo 4-3-1-2, con questi possibili undici titolari: il portiere Kastrati; davanti a lui, i quattro difensori Salvi, Pavan, Negro e Carissoni; linea a tre di centrocampo formata da Vita, Branca e Carriero; infine, il reparto offensivo del Cittadella dovrebbe prevedere il trequartista Tessiore alle spalle dei due attaccanti Magrassi e Pittarello.

Il Palermo invece nel giorno di Santo Stefano aveva ottenuto una divertente vittoria in rimonta contro la Cremonese e adesso il suo allenatore Eugenio Corini dovrebbe affrontare la trasferta in Veneto con il modulo 4-3-3, nel quale collochiamo innanzitutto Pigliacelli in porta; la difesa a quattro dovrebbe invece essere formata da Graves, Nedelcearu, Ceccaroni e Lund; i tre titolari a centrocampo potrebbero essere Henderson, Gomes e Segre; infine, il tridente d’attacco del Palermo dovrebbe prevedere Insigne ala destra, Brunori centravanti e Di Francesco come esterno sinistro titolare.











