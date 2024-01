Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (22^ giornata, sabato 27 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 22^ GIORNATA?

È tempo di fare la nostra incursione nelle probabili formazioni di Serie B: siamo arrivati alla 22^ giornata che è la terza nel girone di ritorno, con uno scenario che naturalmente è ancora in via di definizione ma con alcune certezze che si stanno sempre più solidificando. Una di queste è il primo posto del Parma, che fa un po’ l’elastico con le concorrenti ma rimane davanti a tutti: in questo momento i ducali hanno 6 punti di vantaggio sul Como ma soprattutto 7 sulla coppia Venezia-Cremonese che è quella da tenere d’occhio per la promozione diretta in Serie A.

Le cose si stanno muovendo anche in zona playoff: dalle prime otto è uscito il Modena e vedremo se sarà definitivo o meno, è invece entrato il Brescia anche in virtù di una preziosa vittoria al Braglia, resistono le altre con un Palermo che sta salendo di colpi, un Catanzaro che invece appare leggermente in calo e il Cittadella che si vuole confermare come sorpresa. Staremo allora a vedere cosa succederà in campo, ma a proposito di questo adesso dobbiamo appunto fare la nostra analisi sulle probabili formazioni di Serie B, valutando i temi principali di questa 22^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL COMO

Per le probabili formazioni di Serie B parliamo allora del Como, che ospita l’Ascoli e ha una bella occasione per confermare il suo secondo posto in classifica. Ricordiamo che questa squadra è formalmente allenata da Cesc Fabregas, ma lo spagnolo non ha il patentino per sedersi in panchina e dunque ufficialmente il tecnico è il gallese Osian Roberts, che affianca l’ex centrocampista di Barcellona e Chelsea. Dopo l’esonero, comunque sorprendente, di Moreno Longo, il Como gioca con un 4-4-2 che sta esaltando la coppia d’attacco: Patrick Cutrone sta provando a rinascere dopo qualche annata in chiaroscuro e ha già segnato 5 gol, Gabrielloni che è di fatto la bandiera della squadra ne ha 5.

I palloni buoni arrivano soprattutto dagli esterni, dove Alessio Iovine e Nikolas Ioannou formano catene con Tommaso Cassandro e Lucas Da Cunha; non mancano però le alternative perché Marco Sala a sinistra e Moutir Chajia a destra sono dei titolari aggiunti, e lo stesso si può chiaramente dire di Daniele Baselli in mezzo, ma qui l’ex Torino deve vincere la concorrenza di capitan Alessandro Bellemo e soprattutto Oliver Abildgaard, altro uomo dell’ultimo passaggio. In difesa tra Cas Odenthal, Marco Curto e Federico Barba è un bello scegliere i due centrali; in questa squadra ci sono anche due giocatori di talento come Simone Verdi e Alex Blanco, insomma sembra ci sia davvero tutto per la promozione in Serie A.











