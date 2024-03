Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (28^ giornata, 2-3 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 28^ GIORNATA?

Si continua a giocare nel campionato cadetto, dunque ecco un altro momento per parlare delle probabili formazioni di Serie B: sabato 2 marzo siamo arrivati alle gare valide per la 28^ giornata, ma bisogna ricordare che arriviamo da un turno infrasettimanale nel quale il Parma ha rallentato (pareggiando contro il Cosenza) e dunque in qualche modo ha concesso alle inseguitrici di farsi sotto, rinverdendo ancor più una corsa alla promozione diretta nella quale ha timbrato un bel colpo la Cremonese, capace di vincere a Marassi dove la Sampdoria non trova veramente il ritmo giusto.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (27^ giornata, 27-28 febbraio 2024)

A questo proposito bisogna dire che i blucerchiati adesso rischiano qualcosa: si sono staccati da Reggiana e Sudtirol (che hanno pareggiato) e ci sono anche i risultati di Ascoli e Ternana a dirci che Andrea Pirlo prima di andare a caccia dei playoff (comunque ancora possibili) ha bisogno di mettere distanza tra sé e la zona playout. Vedremo quello che succederà sui vari campi, a tale proposito noi possiamo appunto iniziare la nostra incursione attraverso le probabili formazioni di Serie B per la 28^ giornata parlando dei temi che possono apparire più caldi e interessanti nel turno del fine settimana.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Ecco tutti i giocatori squalificati! (26^ giornata, oggi 24 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: BRESCIA PALERMO

Iniziamo allora da Brescia Palermo nel parlare delle probabili formazioni di Serie B. Colpo davvero duro per i rosanero nella corsa alla promozione, inattesa sconfitta casalinga contro la Ternana mentre il Brescia ha pareggiato ad Ascoli e ha ottenuto un punto che non ha spostato di molto la corsa ai playoff. Sarà anche la partita di Eugenio Corini, che affronta il suo passato e il collega Rolando Maran: quest’ultimo si dispone con un 4-3-1-2 e potrebbe cambiare qualcosa rispetto a martedì. In porta andrà Avella, davanti a lui Adorni e Papetti restano favoriti come coppia centrale e così Dickmann a destra, mentre Fares rischia sulla pressione di Huard a sinistra.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (25^ giornata, oggi 17 febbraio 2024)

Al centro del campo attenzione a Birkir Bjarnason e Besaggio, che si candidano per le mezzali; a cedere il posto ad almeno uno di loro potrebbe essere Bertagnoli, confermato Dimitri Bisoli e così Van de Looi in regia. Olzer potrebbe essere il trequartista, Borrelli uno degli attaccanti in luogo di Flavio Bianchi o Moncini. Sarà un 4-2-3-1 quello di Corini nel Palermo: potrebbe anche esserci un turno di riposo, almeno inizialmente, per Brunori con Soleri o Leonardo Mancuso pronti a prenderne il posto, possibile invece che cambi l’intera trequarti con Roberto Insigne, Vasic e Federico Di Francesco a sostituire Di Mariano, Filippo Ranocchia e Chaka Traoré. A centrocampo invece Liam Henderson e Stulac insidiano Claudio Gomes e Segre; Aurelio per Lund come terzino sinistro, mentre Nedelcearu e Ceccaroni resteranno i centrali con Salim Diakité terzino destro, in porta naturalmente andrà Pigliacelli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA