PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 29^ GIORNATA?

Con le probabili formazioni Serie B andiamo a studiare il quadro delle scelte che gli allenatori opereranno nelle partite che si giocano per la 29^ giornata: il campionato cadetto sta assumendo sempre più la sua connotazione definita, mancano ormai dieci turni al termine e il Sassuolo sembra aver fatto il passo decisivo verso la promozione, ma alle spalle dei neroverdi – che stanno dominando – bisogna anche stabilire quale sarà l’altra squadra che salirà di categoria senza passare dai playoff e la domenica ci offre una straordinaria sfida in Spezia Pisa, con i toscani allenati da Pippo Inzaghi che affrontano il grande ex Luca D’Angelo e hanno una sorta di match point.

Intanto possiamo anche citare che nelle probabili formazioni Serie B avremo sette squalificati: i due più “pesanti” sono senza ombra di dubbio Pietro Iemmello per il Catanzaro e Andrea Adorante per la Juve Stabia, alla Reggiana però mancherà Cédric Gondo mentre il Palermo dovrà fare a meno di Pietro Ceccaroni, infine citiamo Alessandro Salvi e Luca Pandolfi per il Cittadella e Francesco Cassata proprio per lo Spezia. Senza indugiare oltre, tuffiamoci adesso nella grande atmosfera delle probabili formazioni Serie B per questa 29^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL GRANDE EX

Partiamo allora da Spezia Pisa con la nostra rubrica sulle probabili formazioni Serie B. Luca D’Angelo aveva portato i nerazzurri alla finale playoff poi persa contro il Monza, adesso ci riprova con lo Spezia ma non ha perso la speranza di ottenere la promozione immediata, per continuare a tenere vivo il sogno ha chiaramente bisogno di battere la sua ex squadra in una sfida che dunque potrebbe diventare simbolica, e in ogni caso chiuderà un cerchio almeno per una delle due parti in causa. Abbiamo già visto che Cassata è squalificato: quindi D’Angelo potrebbe confermare il centrocampo di Bolzano con Salvatore Esposito a fare da playmaker stretto tra le due mezzali che ancora una volta sarebbero Mateju e Bandinelli.

Due laterali che si alzano sulla linea mediana, perché il modulo dello Spezia può essere un 3-5-2: avremmo allora Vignali a destra e Reca a sinistra, in difesa davanti al portiere Chichizola, tornato qui dopo un’esperienza nel Parma che non possiamo definire del tutto felice, ecco Bertola, Hristov e Wisniewski che giocano in linea, per quanto riguarda l’attacco torna Lapadula dalla squalifica e potrebbe fare reparto con Francesco Pio Esposito, che con 13 gol e 8 assist è assolutamente imprescindibile per questo Spezia. come alternativa D’Angelo si può giocare la carta Colak, che è stato titolare nella partita pareggiata sul campo del Sudtirol.