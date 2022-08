Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (3^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 3^ GIORNATA?

Siamo arrivati ad un nuovo capitolo che riguarda le probabili formazioni di Serie B: la 3^ giornata del campionato cadetto è dietro l’angolo, si gioca tra sabato 27 e lunedì 29 agosto con il Monday Night che per la prima volta ci farà compagnia in questa stagione. Come sempre, addentrarci nella lettura delle probabili formazioni di Serie B è parecchio interessante: questo torneo mette in mostra giovani davvero di valore (lo abbiamo per esempio visto nella Cremonese dello scorso anno) e in generale calciatori che meritano magari una vetrina anche “superiore”, studiando per arrivarci.

Probabili formazioni Serie B/ La Spal a caccia del riscatto (2^ giornata)

Il nostro scopo in queste poche righe sarà quindi quello di provare a ipotizzare come gli allenatori possano affrontare le partite di questa 3^ giornata, ma nelle probabili formazioni di Serie B è sempre intrigante scoprire in termini come le formazioni in campo giochino in termini generali, dunque studiandone l’idea tattica alla base al netto dei giocatori impiegati di volta in volta, che chiaramente variano anche in nome di turnover e indisponibilità. Sia come sia, siamo davvero pronti a valutare il turno del campionato cadetto, e dunque buon proseguimento con le probabili formazioni di Serie B.

Probabili formazioni Serie B/ Cesc Fabregas assente ma... 1^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL PALERMO

Per quanto dicevamo in precedenza, con le probabili formazioni di Serie B parliamo del Palermo: squadra neopromossa ma dalle grandi ambizioni, che appena dopo il salto di categoria ha perso il suo condottiero Silvio Baldini (dimissionario) e si è affidato a Eugenio Corini con l’intento dichiarato di arrivare almeno ai playoff, ma il sogno di timbrare due promozioni consecutive e tornare finalmente in Serie A. Dai tempi di B Brescia – dove ha raggiunto il traguardo massimo – Corini è abituato a giocare con il 4-3-1-2, ma quest’anno ha cambiato: bravo lui a capire che nella rosa del Palermo ci sono tanti esterni offensivi di qualità, e che con il 4-2-3-1 poteva sfruttarne maggiormente i valori.

PROBABILI FORMAZIONI PISA MONZA/ Quote, D'Angelo punta su Benali come trequartista

Per questo motivo Floriano, che parte da posizione centrale, è accompagnato da Elia e Valente che percorrono le fasce laterali; le alternative sono Silipo e Fella, mentre davanti chiaramente la maglia di centravanti è salda per Matteo Brunori, reduce da una stagione clamorosa e tornato al Barbera. In mezzo al campo Broh arriva da una grande partita contro il Parma e si è già preso le chiavi della squadra, Damiani ne è un buon complemento. Capitolo difesa: Pigliacelli gioca in porta, bene l’impatto di Nedelceanu che contro l’Ascoli dovrà cambiare partner visto che Ivan Marconi è squalificato. Spazio a Lancini dunque, con Buttaro e Crivello che dovrebbero essere confermati sulle fasce.











© RIPRODUZIONE RISERVATA