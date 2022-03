Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (30^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 30^ GIORNATA?

Eccoci pronti a un nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie B. Il campionato cadetto non conosce davvero soste, e infatti la 30^ giornata è un turno infrasettimanale che è addirittura il quarto nelle ultime cinque settimane. Questo ovviamente ha delle conseguenze sulle probabili formazioni di Serie B: non solo il turnover che gli allenatori devono applicare ripensando in maniera più profonda alle loro scelte, ma anche l’aumento dei rischi di infortuni e delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo, con le liste dei diffidati e degli squalificati che inevitabilmente si allungano.

Ora noi inizieremo il nostro viaggio all’interno delle probabili formazioni di Serie B provando a parlare in maniera approfondita di alcune partite, scelte dal calendario di una 30^ giornata che ci presenta altre sfide davvero interessanti per una classifica che si sta via via definendo, ma che soprattutto con riferimento a certe posizioni rimane ancora molto incerta; mettiamoci comodi allora, e verifichiamo quali possano essere le mosse degli allenatori per un turno infrasettimanale del campionato cadetto che, ne siamo certi, saprà regalarci parecchie emozioni.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: BRESCIA BENEVENTO

Brescia Benevento è il big match nella 30^ giornata, per cui partiamo da qui nell’analisi sulle probabili formazioni di Serie B. Filippo Inzaghi ha Cistana diffidato, ma la prossima giornata è in casa del Pordenone e dunque probabilmente il centrale sarà regolarmente in campo, con Adorni e Mangraviti a completare la difesa a protezione di Joronen. Karacic potrebbe sostituire Sabelli a destra, in mezzo ci sono Proia e Bertagnoli che cercano spazio mentre davanti Tramoni, anche lui diffidato, rischia sulla pressione del veterano Palacio ma anche di Ayé e Flavio Bianchi, mentre ha perso minuti Riad Bajic.

Fabio Caserta come sempre gioca con il 4-3-3, possibile avvicendamento nel tridente con Farias che lascerebbe il posto a uno tra Francesco Forte (ancora in gol), Elia e Brignola, mentre Lapadula e Moncini, quest’ultimo reduce da una doppietta, possono essere regolarmente in campo. Andrés Tello può avere spazio in mezzo prendendo il posto di Ionita – diffidato – con la conferma di Improta, Acampora-Calò è una possibile staffetta per il ruolo di regista, in difesa dovrebbero essere schierati ancora Gyamfi, Glik, Vogliacco e Foulon a protezione del portiere Paleari.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: ALESSANDRIA MONZA

Rientri importanti in Alessandria Monza: Moreno Longo può infatti schierare Mattiello e Prestia, mentre per Giovanni Stroppa tornano Giulio Donati e Carlos Augusto. Pensando appunto al turnover, tutti loro potrebbero tornare titolari: da quando è arrivato in Piemonte, Mattiello ha giocato soltanto due volte come titolare ma l’Alessandria ha Lunetta squalificato, e dunque l’avvicendamento sulla fascia sinistra sembra quasi scritto a meno che Longo voglia puntare su altro. Attenzione poi all’ex Barillà che potrebbe prendersi il centro del campo, qui se la gioca anche Casarini mentre davanti potrebbe tornare titolare Marconi.

Nel Monza come sempre le scelte e le soluzioni sono davvero tante; Ciurria contro il Vicenza ha giocato come mezzala tattica ma al Moccagatta potrebbe avere una maglia nel tandem offensivo, dove chiaramente Leonardo Mancuso – che si è sbloccato – aspira al posto insieme a D’Alessandro, e allora sia Dany Mota che Gytkjaer potrebbero avere un turno di riposo o comunque partire dalla panchina. Valoti dovrebbe essere regolarmente in campo, in mezzo però cercano spazio Colpani e Brescianini.



