Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (31^ giornata, oggi 1° aprile 2024)

La Serie B torna a farci compagnia dopo la sosta per le Nazionali e si accinge ad iniziare quella che potremmo definire come la volata finale della stagione regolare, dal momento che mancano ormai solamente otto giornate al termine della Serie B 2023-2024. Ora c’è in programma la trentunesima giornata di campionato e, per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, possiamo notare che il campionato cadetto riparte oggi con un turno che si disputa per intero nel Lunedì dell’Angelo, per una Pasquetta ricchissima di calcio che sancisce la ripartenza dopo una pausa che di conseguenza è durata anche più di due settimane.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente oggi, dal momento che avremo tutte le dieci partite in questo ricco lunedì, spalmate su ben quattro differenti fasce orarie per farci compagnia dall’ora di pranzo fino a sera, anche se il grosso degli incontri di Serie B sarà di pomeriggio. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, lunedì 1° aprile 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 31^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CATANZARO

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie B per la Pasquetta del campionato cadetto è Parma Catanzaro. Gli emiliani sono la capolista di questo campionato di Serie B e prima della sosta avevano ottenuto tre vittorie consecutive, che naturalmente hanno rafforzato il primato del Parma nella corsa verso la promozione. Fabio Pecchia potrebbe schierare il suo Parma secondo il modulo 4-2-3-1, nel quale il portiere è Chichizola e davanti a lui ci dovrebbero essere i quattro difensori Del Prato, Osorio, Circati e Zagaritis; in mediana invece dovremmo avere la coppia formata da Hernani e Cyprien; infine, il reparto offensivo del Parma potrebbe prevedere Man, Bernabé e Mihaila da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti Bonny.

Dall’altra parte, il Catanzaro prima della sosta aveva pareggiato a Brescia, un risultato comunque positivo e che conferma un campionato di eccellente livello per i calabresi, che verosimilmente potranno giocarsi ai playoff le proprie speranze di promozione. L’allenatore è Vincenzo Vivarini e il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-4-2, nel quale proviamo ad indicare i seguenti undici titolari: in porta Fulignati; davanti a lui la difesa a quattro con Situm, Brighenti, Antonini e Veroli da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo per il Catanzaro, in questo caso indichiamo D’Andrea, Petriccione, Verna e Vandeputte come possibili titolari; infine, la coppia d’attacco calabrese al Tardini potrebbe essere formata da Biasci e Iemmello.











