Probabili formazioni Serie B/ Focus sul Como di Moreno Longo (31^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL COMO

Nel quadro delle probabili formazioni di Serie B possiamo certamente parlare del Como: i lariani hanno chiaramente svoltato, dopo aver visitato a lungo la zona retrocessione sono adesso vicini alla qualificazione ai playoff che era un obiettivo estivo, ma che rischiava di rimanere una chimera. Finalmente il Como sta mostrando il suo potenziale: la continuità di Cesc Fabregas è importante, nello scacchiere tattico di Moreno Longo il veterano spagnolo gioca centrale di centrocampo insieme a Faragò (ma Arrigoni e Da Riva sono ottime alternative) lasciando la trequarti a Lucas Da Cunha, che a volte se la vede con Parigini o Chaija.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Gli ultimi due sono esterni offensivi, dunque devono adattarsi come Alex Blanco; potrebbero giocare sugli esterni di centrocampo ma il Como ne risulterebbe sbilanciato, dunque meglio puntare qui su elementi come Vignali, Iovine e Ioannou. In difesa, davanti ad Alfred Gomis che ha scalzato Vigorito dalla porta, spazio a Odenthal, Binks e Filippo Scaglia; in attacco Alberto Cerri, Patrick Cutrone e Leonardo Mancuso hanno segnato 18 gol in tre e solitamente la scelta di Longo va con due di questi tre, senza però dimenticarsi di Alessandro Gabrielloni che è la bandiera del gruppo. Oggi il Como è ospite del Venezia: trasferta davvero molto importante per le ambizioni dei lariani… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

GLI SQUALIFICATI

Parlando delle probabili formazioni di Serie B dobbiamo necessariamente fare un punto sui calciatori che sono squalificati in questa 31^ giornata, e dunque non potranno scendere in campo. Ne contiamo otto: due di questi li abbiamo già nominati, perché in Cagliari Sudtirol saranno assenti Vincenzo Millico da parte isolana e Fabian Tait per gli altoatesini. Sono due gli espulsi della scorsa giornata: Alessandro Circati, centrale del Parma che non potrà giocare contro il Palermo, e Maxime Leverbe che sarà assente dalla delicatissima trasferta del Benevento a Bari.

I sanniti però saranno senza un altro difensore centrale, che è Christian Pastina. Procedendo con il quadro degli squalificati, la capolista Frosinone a caccia di riscatto dovrà fare a meno del terzino sinistro Gianluca Frabotta, ma il Perugia che ospita i ciociari avrà squalificato il centrocampista interno Paolo Bartolomei. L’ultimo giocatore fermato dal Giudice Sportivo, nelle probabili formazioni di Serie B per la 31^ giornata, è Adam Nagy: l’ungherese non potrà fornire la sua consueta regia al Pisa, che gioca una trasferta non troppo abbordabile – al netto della classifica – contro un Cosenza che si sta rilanciando in maniera decisa negli ultimi turni. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

CHI GIOCA NELLA 31^ GIORNATA?

Ci avviciniamo a un nuovo appuntamento dedicato alle probabili formazioni di Serie B: sabato 1 aprile e domenica 2 aprile ci fanno compagnia nove partite della 31^ giornata, che è iniziata con l’anticipo del venerdì (Genoa Reggina) e prosegue portandoci verso la definizione del quadro conclusivo della stagione regolare. La sosta per le nazionali chiaramente può influire sulle scelte degli allenatori, perché alcuni giocatori sono stati impegnati con le loro selezioni; poi bisogna ovviamente tenere conto degli squalificati e degli infortunati per descrivere lo scenario.

Con l’analisi delle probabili formazioni di Serie B andremo quindi a scoprire in che modo le varie squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco per le partite della 31^ giornata; prenderemo in esame alcuni temi che ci sembrano più importanti, e allora possiamo metterci comodi e iniziare il nostro viaggio con uno dei big match del turno, che si gioca alla Sardegna Arena e vale molto sia per il posizionamento nella griglia dei playoff che anche per la promozione immediata, visto che anche qui la situazione non è certo netta come potesse sembrare qualche settimana fa.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CAGLIARI SUDTIROL

Iniziamo quindi la nostra valutazione sulle probabili formazioni di Serie B da Cagliari Sudtirol. Claudio Ranieri deve fare a meno dello squalificato Millico: l’attaccante cresciuto nel Torino sarebbe probabilmente partito dalla panchina, dunque potrebbe non cambiare l’assetto rispetto al 4-0 di Reggio Calabria. Falco però si gioca la maglia con Prelec per affiancare Lapadula; Marco Mancosu agirà da trequartista, in mezzo invece Deiola e Kourfalidis insidiano Lella che potrebbe tornare in panchina, probabile conferma per Makoumbou e Nandez. In difesa, Alberto Dossena e Obert sono in vantaggio su Altare per formare la coppia centrale davanti a Radunovic; Zappa e Azzi hanno la concorrenza di Di Pardo e Barreca ma dovrebbero a tutti gli effetti partire titolari.

Pierpaolo Bisoli perde invece Tait, assenza pesante: nel suo 4-4-2 il mediano a fianco di Belardinelli sarebbe allora Schiavone, che parte in vantaggio su Pompetti. Presumibilmente invariata la difesa con Zaro e Andrea Masiello a proteggere Poluzzi, mentre Curto e De Col saranno i due terzini (ma occhio a Vinetot per il centro del reparto e Davi per la fascia sinistra). Sulle corsie alte, partendo dal centrocampo, Carretta può sfilare la maglia a uno tra Rover e Daniele Casiraghi che comunque danno la sensazione di essere favoriti; Larrivey, un ex della partita, se la gioca per una maglia nel tandem offensivo, dove Odogwu dovrebbe partire comunque titolare. A rischiare il posto è quindi Moustapha Cissé, giovane cresciuto nell’Atalanta con cui ha esordito e segnato in Serie A.











© RIPRODUZIONE RISERVATA