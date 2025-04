PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GLI SPUNTI PER LA 32^ GIORNATA

È nuovamente tempo delle probabili formazioni Serie B, non si ferma il campionato cadetto che nel weekend ci farà vivere la sua 32^ giornata. Ci sarebbero tanti spunti di cui parlare, per un torneo che sta iniziando a definire i suoi verdetti: il Sassuolo può già festeggiare la promozione immediata visti i 17 punti di vantaggio sullo Spezia, e analizzeremo proprio la squadra ligure per aprire il nuovo capitolo della nostra rubrica. Anche il Pisa ci crede, i toscani infatti hanno 8 lunghezze di margine sul terzo posto e nella 32^ giornata ospitano il Modena che, battendo il Catanzaro, ha conservato la speranza di qualificarsi ai playoff.

Sono poi davvero delicate le situazioni di alcune squadre che lottano per non retrocedere: è assolutamente in crisi la Sampdoria, che non può permettersi altri passi falsi ma deve andare a giocare il derby in trasferta, quasi condannato il Cosenza, la Salernitana ha bisogno esplicitamente di fare punti mentre tra chi si è completamente sollevato troviamo il Frosinone, reduce addirittura da quattro vittorie consecutive. Chi saranno dunque i calciatori impiegati nel turno del campionato cadetto? Iniziamo il nostro excursus consueto attraverso le probabili formazioni Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL DERBY LIGURE

Derby ligure dunque con le probabili formazioni Serie B, Spezia Sampdoria incredibilmente vale per gli spezzini la possibilità di rimanere in corsa per la promozione immediata mentre i blucerchiati devono evitare quella che potrebbe essere una clamorosa retrocessione senza nemmeno passare dal playout. Sarà 3-5-2 per Luca D’Angelo che però può pensare di variare: Lapadula e Falcinelli sono due veterani che sentono il peso dell’età, ma almeno uno potrebbe essere in campo per affiancare il bomber Francesco Pio Esposito, mentre in mezzo rimane la regia di Bandinelli e Adam Nagy che si alternano ,con la squalifica di Cassata sarà ballottaggio Kouda-Candelari per la terza maglia. In difesa sembra tutto fatto, ma occhio a Bertola nel terzetto a protezione di Chichizola.

Leonardo Semplici, ex della partita e confermato in settimana, ha poche certezze: contro il Frosinone ha schierato il 3-4-2-1 ma è stato travolto, tra i potenziali sostituti abbiamo Sekulov che può portare freschezza sulla trequarti, difficile pensare che Massimo Coda vada in panchina in questo momento ma Abiuso ci crede, poi per la zona mediana ci sono Akinsanmiro e Leonardo Benedetti ma alla Sampdoria mancano quei giocatori di sostanza e anche esperienza che siano in grado di giocarsi il tutto per tutto in una situazione così delicata. Al netto delle scelte dunque servirà carattere; anche per questo motivo attenzione alla possibilità di vedere Alex Ferrari e Venuti titolari in difesa, magari cambiando e disegnando il reparto a quattro.