Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (34^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 34^ GIORNATA?

Andiamo a parlare delle probabili formazioni di Serie B per la 34^ giornata. Il campionato cadetto non conosce soste: esaurito il turno infrasettimanale, si torna in campo subito per recuperare il tempo perduto in inverno, e perché con l’incombenza di playoff e playout bisogna chiudere quanto prima la regular season. Cosa vedremo in campo in questi giorni? Intanto bisogna dire che il campionato di Serie B prosegue in maniera entusiasmante, senza ancora risolvere la questione delle due promozioni dirette.

La Cremonese è rimasta in testa alla classifica grazie alla vittoria interna ottenuta nel turno infrasettimanale ma le tante inseguitrici non mollano certamente la presa, e anche in coda si muove qualcosa con la vittoria del Pordenone – anche se forse tardiva – e dunque adesso noi potremo analizzare quelle che saranno le scelte da parte degli allenatori nel quadro delle probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LECCE SPAL

Reduce dal poker rifilato alla Ternana, il Lecce riparte con una partita casalinga che potrebbe rendere migliore la sua classifica. Davanti potrebbe tornare titolare Pablo Rodriguez, che prenderebbe il posto di Di Mariano a sinistra; certo invece della maglia un Massimo Coda che è vicino a vincere la classifica marcatori, mentre a centrocampo ci sono Bjorkengren e Faragò che sperano in una maglia, e a rimanere fuori può essere uno tra Blin e Gargiulo. A sinistra invece, in difesa, Barreca dovrebbe sostituire Antonino Gallo. Nella Spal, che ha ottenuto un pareggio comunque utile contro il Cosenza, la sorpresa potrebbe essere Latte Lath ma andrà verificato chi dei giocatori offensivi potrebbe rimanere in panchina; eventualmente Vido o Melchiorri, difficile in questo momento privarsi di Da Riva così come di Marco Mancosu, che pure deve farsi perdonare un rigore che, se segnato, avrebbe sostanzialmente garantito la salvezza alla squadra estense. Per quanto riguarda il centrocampo, Pinato è una possibile soluzione al posto di Zanellato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FROSINONE CREMONESE

Il Frosinone ha incredibilmente perso a Lignano Sabbiadoro, e dunque continua a rischiare in ottica playoff. Fabio Grosso pensa a qualche sostituzione, soprattutto davanti: Zerbin potrebbe lasciare il posto a Manzari, mentre a centrocampo se la gioca Lulic che eventualmente sarebbe in campo al posto di Matteo Ricci. Da valutare comunque anche una maglia per Tribuzzi, ma per il resto non sono poi tantissime le alternative a disposizione dell’allenatore. Ne ha sicuramente di più la Cremonese: martedì Fabio Pecchia ha fatto partire dalla panchina Zanimacchia e Di Carmine, entrambi possono tornare titolari allo Stirpe con il primo che può prendere la maglia di Buonaiuto, e il secondo che è in ballottaggio con Daniel Ciofani per fare le veci di Gondo, squalificato. Ovviamente anche Castagnetti spera di avere un posto, anche se qui la questione è più complicata: a fargli spazio può essere Valzania, più difficile invece che il tecnico della capolista rinunci a Gaetano che tra l’altro è anche andato in gol nella vittoria contro l’Alessandria.

