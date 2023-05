PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Che battaglia per il trono del gol! (36^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: I MARCATORI

Parlando delle probabili formazioni di Serie B dobbiamo chiaramente fare un focus sulla classifica marcatori: abbiamo un nuovo leader, perché l’incredibile poker timbrato contro il Modena (è finita 5-0 in favore del Venezia) ha permesso a Joel Pohjanpalo di agganciare Gianluca Lapadula a quota 17 gol (naturalmente a parità di giornate, prima della doppietta di Lapadula ieri). Curiosamente entrambi hanno trasformato 3 rigori, e dunque si giocano il titolo di re dei bomber nel campionato cadetto; tuttavia sono in corsa per questo riconoscimento almeno altri due calciatori, vale a dire Walid Cheddira (16 gol) e Matteo Brunori (15), che a lungo sono stati primo e secondo nella classifica marcatori.

Probabili formazioni Serie A/ Quali mosse per Sousa e Italiano? 33^ giornata

Le probabili formazioni di Serie B ci consegnano poi altri protagonisti: con 12 gol Samuele Mulattieri ha trascinato il Frosinone in Serie A e peraltro è l’unico giocatore nelle prime posizioni ad avere zero rigori trasformati. La promozione se la potrebbe prendere Massimo Coda con il Genoa, il veterano ha realizzato 10 gol al pari di Mirko Antonucci, che deve invece salvare il Cittadella. Vicini alla doppia cifra sono invece in cinque: stiamo parlando di Franco Vazquez, Alberto Cerri, Ettore Gliozzi, Axel Gudmundsson e Mirco Antenucci. Il Genoa dunque potrebbe piazzare due calciatori in doppia cifra, ci può provare anche il Frosinone perché Roberto Insigne è a quota 8. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Serie B/ Quali mosse per Grosso e Inzaghi? 35^ giornata

CHI GIOCA NELLA 36^ GIORNATA?

L’analisi delle probabili formazioni di Serie B ci porta a parlare della 36^ giornata: il campionato cadetto sta ormai giungendo alla sua conclusione e infatti lunedì ci ha anche fornito il primo verdetto ufficiale, la promozione diretta del Frosinone che stava solo aspettando il momento giusto per festeggiare e, finalmente e nonostante un calo nei turni precedenti, è riuscito a farlo davanti al proprio pubblico grazie al 3-1 sulla Reggina, che ha riportato in Serie A i ciociari che ora proveranno anche a vincere il campionato.

Per il resto è ancora tutto da decidere, o quasi: dunque sarà importante leggere e studiare il quadro delle probabili formazioni di Serie B, addentrandoci tra squalificati, indisponibili ed eventuali scelte degli allenatori legate al turnover. Da vedere dunque cosa succederà sui campi, noi come sempre prenderemo in esame alcune partite che possono essere più significative di altre; iniziamo il nostro excursus attraverso le probabili formazioni di Serie B partendo da quella che potrebbe portare alla seconda promozione aritmetica nel campionato cadetto.

Probabili formazioni Serie B/ Lapadula, Cheddira e Brunori in evidenza, 34^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GENOA ASCOLI

Parliamo di Genoa Ascoli con le probabili formazioni di Serie B: il Grifone ha pareggiato a Bolzano nell’ultimo turno, ma già oggi potrebbe festeggiare la promozione. Sarà così in caso di vittoria e mancato successo del Bari; altrimenti bisognerà fare un altro punto, ricordando anche che il Genoa dovrà giocare proprio contro i galletti all’ultima giornata (a Marassi, avendo vinto in trasferta la partita di andata). Alberto Gilardino ha parecchi diffidati, ma difficilmente ci penserà: casomai il dubbio del giovane allenatore potrebbe riguardare il modulo, perché il Genoa ultimamente si è disposto con il 3-5-2 ma potrebbe tornare al 4-3-3.

Se così fosse, nel tridente tornerebbe titolare Aramu che agirebbe sull’esterno, portando anche Gudmundsson ad allargarsi e lasciando Massimo Coda a fare il centravanti; in alternativa ovviamente ci sono Eddie Salcedo e Puscas. A centrocampo si giocherebbe comunque con tre elementi: qui Badelj rappresenta il perno davanti alla difesa mentre Sturaro se la gioca con Jagiello, certo del posto dovrebbe essere Strootman. I due laterali (ballottaggi Frendrup-Hefti e Criscito-Sabelli) arretrerebbero nel reparto arretrato; rispetto a lunedì ci sarebbe un centrale in meno, rischia Vogliacco con la possibile conferma di Bani e Dragusin a protezione del portiere Josep Martinez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA