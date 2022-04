Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (36^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 36^ GIORNATA?

Chi giocherà nella 36^ giornata del campionato cadetto? L’appuntamento con le probabili formazioni di Serie B ci conduce a lunedì 25 aprile, festa della liberazione dell’Italia e nuova festività in cui il torneo in questione gioca interamente un turno, che è il penultimo della stagione regolare e dunque ci sta avvicinando sempre più alla soluzione dei vari enigmi, ovvero chi otterrà la promozione diretta, chi retrocederà subito e chi invece dovrà giocare playoff e playout, con quest’ultimo spareggio che, come del resto successo proprio l’anno scorso, alla fine si potrebbe anche non disputare.

Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 35^ giornata

L’analisi delle probabili formazioni di Serie B dunque intende chiarire come i vari allenatori potrebbero disporre le loro squadre sui campi per questa 36^ giornata; prenderemo in considerazione alcune gare – delle altre si parla comunque nello specifico nei pezzi dedicati – per poi fare qualche approfondimento utile. Dunque inizieremo da due partite che si possono considerare abbastanza importanti nell’economia della classifica, per quella che è l’attuale situazione del campionato cadetto, e allora senza indugiare oltre rivolgiamo la nostra attenzione alle probabili formazioni di Serie B.

Probabili formazioni Serie B/ Ettore Gliozzi sarà protagonista? (34^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LECCE PISA

Lecce Pisa vale una larga fetta di promozione diretta, per entrambe le squadre che sono separate da appena due punti in classifica. Marco Baroni naturalmente non rinuncia al 4-3-3 e, dopo il ko di Reggio Calabria, potrebbe cambiare qualcosa soprattutto tra difesa e centrocampo. In attacco, occhio a Pablo Rodriguez e Asencio perché uno dei due può sfilare la maglia a Di Mariano (saranno invece confermati Strefezza e Massimo Coda), in mediana si candida soprattutto Gargiulo mentre come terzino destro potrebbe essere impiegato Faragò (con Gallo a sinistra) che in quel ruolo ha avuto parecchie partite ai tempi del Cagliari.

Probabili formazioni Serie B/ Dubbi e scelte degli allenatori, 33^ giornata

Nel Pisa Lucca è diventato il terzo marcatore della squadra, continuano a fare gol Torregrossa e Puscas e dunque potrebbero essere nuovamente loro due ad agire davanti, con il ballottaggio tra Benali e Siega per la maglia da trequartista con Luca D’Angelo che potrebbe impiegare l’ex del Crotone anche da mezzala tattica, togliendo Mastinu e confermando invece Marius Marin a fare da supporto a Nagy (Idrissa Touré è invece squalificato). Verrà confermata in toto la difesa, salvo sorprese: spazio dunque a Leverbe e Antonio Caracciolo davanti a Nicolas, con Birindelli e Beruatto sugli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FROSINONE MONZA

Per la delicata (per entrambe le squadre) partita dello Stirpe, Fabio Grosso deve rinunciare allo squalificato Rohdén: a questo punto sia Karlo Lulic che Boloca potrebbero essere confermati in mezzo al campo, e Garritano può essere il giocatore giusto per fare la mezzala tattica e parecchio offensiva, cosa che potrebbe spingere a modificare l’assetto avanzato mandando magari Tribuzzi a giocare da esterno (per Zerbin o Canotto) con Novakovich ad agire da prima punta. In difesa dovrebbe essere tutto confermato con Federico Gatti (ancora a segno lunedì scorso) e Szyminski a protezione di Minelli, poi Nicolò Brighenti terzino destro con Cotali sull’altro versante.

A Giovanni Stroppa mancherà Carlos Augusto, assenza non da poco: nel terzetto difensivo a protezione di Di Gregorio gioca dunque Bettella, da valutare Caldirola con Marrone eventualmente pronto, poi conferma per Giulio Donati e a questo punto sugli esterni c’è sicuramente D’Alessandro a sinistra con ballottaggio Pedro Pereira-Salvatore Molina a destra. In mezzo Valoti, Colpani e Barberis rimangono favoriti su Machin e Brescianini; il tandem offensivo invece potrebbe prevedere l’ingresso di almeno uno tra Leonardo Mancuso e Dany Mota, ma Ciurria e Gytkjaer sperano ovviamente di essere ancora una volta impiegati come titolari in questa partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA