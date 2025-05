PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: TUTTI IN CAMPO LO STESSO GIORNO

Ci sono alcune caratteristiche peculiari per le probabili formazioni Serie B nelle ultime quattro giornate del campionato cadetto – oggi siamo di fatto alla terzultima, anche se sulla carta è la trentasettesima. Si gioca tutti nello stesso giorno (e nove partite su dieci saranno proprio in contemporanea) e si gioca a ritmi molto elevati, dal momento che queste ultime quattro giornate sono racchiuse in soli 13 giorni. Nello specifico, oggi domenica 4 maggio 2025 si gioca a soli tre giorni dal turno infrasettimanale di giovedì, una variabile molto significativa per le mosse degli allenatori nelle probabili formazioni Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: ATTENZIONE A BARI PISA

Il San Nicola sarà il campo centrale per le probabili formazioni Serie B, diamo allora spazio alle mosse dei due allenatori per Bari Pisa. Moreno Longo chiede una reazione dopo l’inattesa sconfitta contro il Cosenza che ha complicato l’avvicinamento dei pugliesi ai playoff e sicuramente dovrà fare a meno dello squalificato Favilli. Il modulo di riferimento dovrebbe essere ancora il 3-5-2, ma attenzione a possibili novità, sia per turnover sia per cercare una scossa, specie dal centrocampo in su, dove Benali, Bellomo e Bonfanti sono validi candidati per giocare dal primo minuto dopo la panchina in Calabria.

Per il Pisa di Filippo Inzaghi, invece, la vittoria contro il Frosinone è stata un ulteriore passo avanti verso la promozione, per la quale ai nerazzurri toscani manca ormai solamente un punto. In questo caso quindi l’allenatore non ha bisogno di dare scosse ai suoi calciatori, ci attendiamo di fatto molte conferme nel 3-4-2-1 della vittoria di tre giorni fa, anche se potrebbero esserci dei cambiamenti proprio per gli impegni così ravvicinati. Ci spera anche Meister, che dopo il gol partita spera in una maglia dal primo minuto.