PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Chi saranno i giocatori squalificati? (37^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GLI SQUALIFICATI

Si parla delle probabili formazioni di Serie B, e allora bisogna anche riferire di quali siano i calciatori squalificati che non potranno essere in campo per aiutare le loro squadre a raggiungere gli obiettivi. Situazione pesante soprattutto per la Reggina, penalizzata di 7 punti – ma le cose potrebbero cambiare – che, a meno di un ricorso vinto, ha perso fino al termine della stagione regolare e per l’eventuale primo turno dei playoff Jérémy Menez, squalificato per tre giornate per un calcione rifilato a un avversario; scenario tosto anche per il Palermo, che oggi sarà senza il suo bomber Matteo Brunori, e il Sudtirol che ai playoff ci è già ma difende la sua quarta posizione, e non potrà disporre di Daniele Casiraghi.

Pesa, per il Cosenza impelagato nella lotta per non retrocedere, la squalifica di Giacomo Calo; si giocano la permanenza in Serie B anche il Cittadella che sarà senza Daniele Donnarumma, e il Perugia che dovrà fare a meno di Marco Olivieri; quasi condannato, il Benevento rinuncerà forzatamente al regista Pasquale Schiattarella. Per quanto riguarda la corsa ai playoff, il Venezia è senza Dennis Johnsen e la Ternana ha Frederik Sorensen squalificato; il Cagliari invece dovrà giocare senza Giorgio Altare, ma se non altro ha già aritmeticamente raggiunto la post season. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 37^ GIORNATA?

L’appuntamento con le probabili formazioni di Serie B riguarda solo sabato 13 maggio: la 37^ giornata, penultima della stagione regolare, si gioca infatti interamente oggi, per garantire la contemporaneità delle partite – tranne Frosinone Genoa, come vedremo – e dunque il regolare svolgimento delle varie lotte, che sono tante, che ancora animano questo campionato cadetto che ha fornito al momento soltanto i due verdetti riguardanti le promozioni immediate ma per il resto, al netto di quattro squadre già qualificate ai playoff (ma che si devono ancora piazzare) ha uno scenario del tutto incerto e aperto a tante possibilità.

Con l’analisi delle probabili formazioni di Serie B cercheremo dunque di scoprire quali calciatori possano scendere in campo nelle partite della 37^ giornata; valuteremo anche gli squalificati e faremo un excursus su una classifica marcatori che, esattamente come la classifica del torneo, deve esprimere il suo esito definitivo considerando che, da questo punto di vista, playoff e playout rappresenteranno un evento a parte. Iniziamo allora il nostro viaggio dentro i temi principali per la penultima giornata di regular season, studiando insieme il quadro delle probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FROSINONE GENOA

Ci sembra giusto partire dalla festa dello Stirpe per valutare le probabili formazioni di Serie B: Frosinone Genoa è la partita in cui i ciociari e il Grifone si uniranno sul terreno di gioco per celebrare l’avvenuta promozione. Tecnicamente ci sarebbe in ballo il primato e la vittoria del campionato, ma non è che sia un tema fondamentale; del resto Fabio Grosso (che ha vinto comunque la partita) a Pisa ha fatto ampio turnover e potrebbe ripetersi, magari puntando a centrocampo su giocatori come Ben Lhassine Kone e Kalifa Kajubi, dando maglie sull’esterno ad Andrea Oliveri e Alessandro Selvini e promuovendo altri in attacco. Oppure, giocheranno i soliti noti per vincere una partita comunque di prestigio?

Da vedere, come da vedere le scelte di Alberto Gilardino: l’allenatore del Genoa ha fatto poco turnover in stagione e dunque potrebbe farlo oggi. A cominciare dal portiere, perché Adrian Semper meriterebbe una passerella; in difesa c’è Alan Matturro, per le corsie laterali di centrocampo ecco Bryan Boci, forse torneranno titolari Filip Jagiello e Mattia Aramu, così anche Caleb Ekuban nel reparto avanzato o anche Luca Lipani in mezzo. Insomma: Frosinone Genoa potrebbe prevedere ampio turnover da ambo le parti, che giochino i migliori però è comunque un’eventualità.











