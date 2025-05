PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: I TITOLARI PER IL (PEN)ULTIMO TURNO

Doveva essere la chiusura della stagione regolare, invece si giocherà anche martedì prossimo, ma questo nulla toglie all’importanza della posta in palio e quindi anche all’interesse per le probabili formazioni Serie B in occasione delle partite della 38^ giornata. Le due promozioni dirette sono già state assegnate con pieno merito a Sassuolo e Pisa, dall’altra parte della classifica è già retrocesso il Cosenza, ma per il resto c’è ancora tantissimo da decidere, quindi in molte partite le mosse degli allenatori potranno avere un peso determinante.

Diretta/ Cremonese Sassuolo (risultato finale 1-1): botta e risposta! (Serie B, 4 maggio 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS SAMPDORIA SALERNITANA

La salvezza è una delle lotte più calde, anche perché coinvolge pure alcune big, ecco allora che Sampdoria Salernitana avrà peso enorme anche per le probabili formazioni Serie B. I blucerchiati arrivano da un buon pareggio a Catanzaro, ma se il campionato finisse così sarebbero retrocessi in Serie C per la prima volta nella storia. Alberico Evani dovrebbe giocarsela con un modulo 4-2-3-1 e questi possibili undici titolari: Cragno in porta; difesa a quattro composta da Venuti, Ferrari, Altare e Beruatto da destra a sinistra; nel cuore del centrocampo Meulensteen e Ricci; sulla trequarti Depaoli, Oudin e Sibilli alle spalle del centravanti Coda.

DIRETTA/ Bari Pisa (risultato finale 1-0), toscani in serie A dopo 34 anni! (4 maggio 2025)

Allarme rosso anche per la Salernitana, che però vincendo contro il Mantova si è un po’ risollevata e stasera a Marassi ha l’occasione per fare un balzo verso la salvezza. Pasquale Marino – arrivato in panchina alla 33^ giornata, proprio come Evani – dovrebbe scegliere invece come modulo il 3-4-2-1 che davanti a Christensen vedrà in difesa Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili come possibili titolari; a centrocampo il quartetto formato da Ghiglione, Zuccon, Amatucci e Corazza; in avanti il duo di trequartisti Verde e Soriano dovrà infine affiancare la prima punta Cerri.