Probabili formazioni Serie B: le mosse, le scelte e i moduli degli allenatori nelle partite valide per la quarta giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE PER IL WEEKEND!

Ci addentriamo nel tema delle probabili formazioni Serie B perché è già il tempo di tornare a giocare: sabato 20 settembre per di più si tratta già di una prosecuzione di una quarta giornata cominciata in maniera inusuale con due anticipi, e allora siamo già avviati verso altri temi importanti in questo campionato.

Le probabili formazioni Serie B sono sempre materia di grande interesse: in questo torneo si trovano grandi veterani a caccia di un altro giro di giostra o giovani che provano a lanciarsi verso la categoria superiori, nomi di lusso che non sfigurerebbero oggi in Serie A e calciatori ancora in piena maturazione.

Quello che facciamo noi in questa rubrica è presentare alcuni dei temi, giornata per giornata, che sono legati alle scelte degli allenatori sul terreno di gioco, parlando magari di qualche singolo che si sta particolarmente facendo notare.

Sabato sono in programma cinque partite e tra queste abbiamo selezionato una squadra che dopo tre turni era nel gruppo delle prime in classifica, di conseguenza il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni Serie B inizia da qui.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LA SORPRESA ROMAGNOLA

Con le probabili formazioni Serie B parliamo del Cesena: sabato scorso i romagnoli hanno vinto a Marassi passando su quelle che per ora sono le ceneri dei blucerchiati, e dunque hanno 7 punti in classifica. non ha segnato Cristian Shpendi, che però ha già due gol in campionato: il centravanti albanese è un fenomeno in divenire a detta di molti, ed è sempre lui a comandare l’attacco a disposizione di mister Michele Mignani con la collaborazione, volta per volta, di Jalen Blesa e Siren Diao, ma in ogni caso sempre all’insegna di una squadra generalmente giovane e che crede molto, come società, nello sviluppo del settore giovanile.

Non si può infatti non segnalare la presenza di Riccardo Ciervo come esterno destro nel 3-5-2, ma i veterani che danno una mano non mancano e sono in mediana: Dimitri Bisoli, grande colpo di calciomercato dal Brescia, e Michele Castagnetti che tanto per gradire ha segnato sul campo della Sampdoria. A dare equilibrio alla mediana si alternano Tommaso Arrigoni, Simone Bastoni e Tommaso Berti; in difesa comanda Andrea Mangraviti, in porta Jonathan Klinsmann che ha ricevuto la prima convocazione negli Usa ed è figlio del grande Jurgen. Arriverà per il Cesena la promozione in Serie A? Lo scopriremo strada facendo…