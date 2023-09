PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Casiraghi è il bomber “di rigore” (5^ giornata, 16-17 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: I MARCATORI

Parlando delle probabili formazioni di Serie B per questa quinta giornata, dobbiamo anche fare un focus sulla classifica marcatori: qual è la situazione che si era creata nella corsa al titolo di capocannoniere prima della sosta per le nazionali? Al comando con 4 gol troviamo Daniele Casiraghi: il veterano del Sudtirol si aiuta con i rigori, ne ha infatti trasformati tre e guarda tutti dall’alto al basso, non essendo un attaccante (gioca prevalentemente sulla trequarti) ma potendo certamente arrivare in doppia cifra, soprattutto grazie ai penalty. Sono tre i giocatori che lo inseguono a quota 3 gol: Nicholas Pierini del Venezia, chiamato al definitivo salto di qualità, l’esperto Luca Strizzolo del Modena e poi Pedro Mendes dell’Ascoli.

A quota due, continuando l’analisi delle probabili formazioni di Serie B con la classifica marcatori, sono in tanti: possiamo notare le coppie Tommaso Biasci-Jari Vandeputte (Catanzaro) e Adrian Bernabé-Adrian Benedyczak (Parma) che come già detto si affronteranno al Ceravolo nella sfida al vertice, poi altri due calciatori del Sudtirol come Silvio Merkaj e Raphael Odogwu e ancora Luca Moro, doppietta all’esordio con lo Spezia e che potrebbe fare tanti gol quest’anno, Estanis Pedrola della Sampdoria e Gennaro Tutino del Cosenza, uno che in carriera ha girato parecchie squadre e potrebbe avere un’ottima stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA NELLA 5^ GIORNATA?

Archiviata la sosta per le nazionali, è tempo di tuffarci nelle probabili formazioni di Serie B che ci consegnano la quinta giornata: è chiaramente presto per definire un reale quadro della situazione, ma è inevitabile notare che domenica 17 settembre è prevista Catanzaro Parma che è la sfida al vertice, e dunque avremo già un possibile scontro per la promozione (almeno per quello che la classifica racconta fino a questo momento), e poi in realtà tante altre sfide che possono cambiare il quadro generale di un campionato cadetto sempre imprevedibile.

Nell’analizzare le probabili formazioni di Serie B per questa quinta giornata proveremo dunque a prendere in esame alcuni elementi che possono apparire più importanti di altri, parlando di giocatori singoli o di schieramenti; vedremo quello che ci dirà il campo, ma certamente dobbiamo dire che con il calciomercato chiuso le varie formazioni iniziano ad avere una loro definitività. Tuffiamoci allora nella valutazione delle probabili formazioni di Serie B; come primo focus ci spostiamo sul big match di cui sopra, che si gioca al Nicola Ceravolo.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LA SFIDA AL VERTICE

Ecco dunque Catanzaro Parma per le probabili formazioni di Serie B. La sfida al vertice è una sorpresa: una neopromossa, sia pure con grandi ambizioni, che sta tenendo il passo di una corazzata chiamata alla promozione immediata, dopo averla fallita nelle due stagioni precedenti. Il Catanzaro di Vincenzo Vivarini gioca con il 4-4-2: ritrova Oliveri e dunque ha un’opzione in più per le corsie, ma al momento l’allenatore dei calabresi non pare intenzionato a cambiare. Fulignati in porta, Scognamillo e Nicolò Brighenti davanti a lui, Situm e Krajnc terzini; poi una linea di centrocampo con Ghion e Pontisso centrali, mentre sulle fasce Oliveri può andare a sinistra con Vandeputte a destra, e questo lascerebbe fuori dalla formazione titolare sia Sounas che D’Andrea, che attende la sua occasione. Per la mediana ci sono anche Pompetti e Verna; per l’attacco Biasci-Iemmello è una coppia che funziona alla grande, ma dalla panchina si alza anche un certo Alfredo Donnarumma.

Il Parma di Fabio Pecchia agisce invece con il 4-2-3-1: quest’anno davanti c’è un vero attaccante come Ange-Yoan Bonny, in competizione con Colak. Alle spalle della prima punta, interessante il lavoro di Benedyczak sulla corsia con Mihaila o Partipilo sull’altro versante, Bernabé mette a disposizione il suo talento in posizione centrale. A coprire questa linea, ecco Hernani ed Estévez con Sohm e Hainaut come opzioni di rincalzo; in difesa invece Osorio e Circati dovrebbero essere la coppia centrale (favoriti su Balogh) a protezione dell’affidabile portiere Chichizola (ricordiamo che Gigi Buffon ha pensato di tornare, ma poi si è definitivamente ritirato), Del Prato e Ansaldi sono i due terzini ducali con Di Chiara e Zagaritis alternative per la corsia sinistra.

