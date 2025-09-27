Probabili formazioni Serie B: mosse, moduli e scelte degli allenatori, ecco i possibili titolari verso le partite della 5^ giornata, 27-28 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA QUINTA GIORNATA?

Ci si avvicina al primo turno infrasettimanale, saranno giorni molto intensi per il torneo cadetto e allora siamo doppiamente curiosi di scoprire le notizie sulle probabili formazioni Serie B, perché in vista ci sono tre partite nei prossimi nove giorni e allora le scelte e le mosse degli allenatori saranno anche più del solito al centro dell’attenzione.

Naturalmente molto dipenderà dal valore di ogni singola giornata: c’è chi potrebbe anticipare il turnover già in questa quinta giornata che entra nel vivo oggi, sabato 27 settembre 2025, e chi invece eventualmente ci penserà nelle prossime due giornate se ce ne dovesse essere la necessità.

Ad esempio sarà delicatissima in fondo alla classifica Bari Sampdoria, partita da vincere per non ritrovarsi ancora più nei guai, di conseguenza è possibile che per il match allo stadio San Nicola i due allenatori non si mettano a fare troppi calcoli, anche perché le rispettive panchine non sono così salde.

Sia pure per motivi opposti, anche il big-match ai vertici della classifica dovrebbe vedere i due allenatori andare sul sicuro per le probabili formazioni Serie B oggi pomeriggio all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi: stiamo parlando naturalmente di Cesena Palermo, alla quale dedichiamo ora il nostro doveroso approfondimento.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS CESENA PALERMO

Il Cesena arriva da due vittorie consecutive in trasferta, mister Michele Mignani potrebbe sostanzialmente confermare i protagonisti del successo a Venezia di settimana scorsa. Nelle probabili formazioni Serie B non ci attendiamo quindi grosse novità rispetto al modulo 3-4-2-1 dei romagnoli: in porta il figlio d’arte Klinsmann, con nazionalità e ruolo diversi rispetto al padre; nella difesa a tre Ciofi, Zaro e Mangraviti; a centrocampo Ciervo, Castagnetti, Bisoli ed Adamo; sulla trequarti offensiva Berti e Biesa, infine Shpendi come centravanti del Cesena.

Sulla panchina del Palermo siede invece Filippo Inzaghi, che nella scorsa giornata ha condotto i rosanero alla vittoria contro il Bari. Anche per gli ospiti siciliani il modulo potrebbe essere il 3-4-2-1: in porta Joronen; Pierozzi, Augello e Ceccaroni nella retroguardia a tre del Palermo; in mediana potrebbero essere titolari Bani, Peda, Ranocchia e Segre; infine davanti Le Douaron e Gyasi, con Pohjanpalo punto di riferimento più avanzato.