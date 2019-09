Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (5^ giornata)

Per le probabili formazioni di Serie B, analizziamo le scelte degli allenatori nelle partite che si giocano per la quinta giornata: per la prima volta in questa stagione il campionato cadetto apre ad un turno infrasettimanale, il che significa che le 20 squadre tornano in campo a 48 ore di distanza dall’ultimo impegno che è stato quello del fine settimana. Cosa che potrebbe influire sulle probabili formazioni, perchè normalmente questo è il momento in cui i vari tecnici aprono al turnover facendo giocare quegli elementi che hanno visto meno il campo o sono considerati alternativi ai titolari; rapidamente dunque, vediamo partita per partita quello che potremmo vedere in campo.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SPEZIA

Solito albero di Natale per Paolo Zanetti, che può rinunciare a Ninkovic o Chajia facendo giocare Ardemagni come prima punta; a centrocampo cercano spazio Gerbo e Troiano. Lo Spezia agirà invece con un 4-3-3 e potrebbe dare campo a Leonardo Benedetti e Mora in mezzo al campo, sulla sinistra Juan Ramos si candida a prendere il posto di Simone Bastoni.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PESCARA

Cittadella in crisi, e allora si può cambiare: dentro Vita sulla trequarti mentre Panico e Vrioni cercano posto in attacco, attenzione a Camigliano per il centro della difesa (per uno tra Perticone e Adorni). Certezze per il Pescara, che però ha Cisco squalificato: ballottaggio tra Brunori Sandri e Riccardo Maniero per il ruolo di prima punta, il matchwinner di sabato Memushaj potrebbe andare in panchina a favore di Machin.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA LIVORNO

Reduce da tre sconfitte consecutive, il Cosenza non rinuncia al 3-5-2 ma in mezzo Sciaudone e Carretta possono tornare titolari, rischia capitan Corsi a destra così come Machach e Rivière davanti (pronto Pierini). Livorno in campo con la difesa a tre dove cerca posto Gonnelli, anche Del Prato potrebbe avere una maglia da titolare ma nella zona mediana del campo, davanti Raicevic insidia Mazzeo.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE JUVE STABIA

Il Crotone di Giovanni Stroppa si prepara a far giocare Maxi Lopez dal primo minuto: l’argentino sostituirà presumibilmente Vido per un attacco più “pesante” con Simy, in mezzo ci prova Gomelt mentre a destra può agire Mustacchio in luogo di Molina. La Juve Stabia punterà invece su Francesco Forte o Alessandro Rossi, in mezzo invece Mezavilla può portare esperienza; squalificato Calvano.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA VENEZIA

Solito rombo di centrocampo per l’Entella, ma stavolta Toscano può avere un posto in mediana e Morra potrebbe far tirare il fiato a Giuseppe De Luca o Matteo Mancosu, con Sernicola pronto a riprendersi la maglia a sinistra. Nel Venezia invece c’è l’ipotesi Zigoni, eventualmente titolare al fianco di Montalto o Bocalon; occhio anche alla trequarti, dove Senesi e Di Mariano contendono virtualmente il posto ad Alessandro Capello (in gol sabato).

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA FROSINONE

Quasi certamente nel Perugia tornerà titolare Iemmello, e attenzione a Melchiorri per un attacco pesante che potrebbe essere supportato da Falzerano o Paolo Fernandes, in mediana se la gioca il giovane Nicolussi Caviglia; l’ex Alessandro Nesta schiera il Frosinone con modulo speculare, Dionisi e Citro possono tornare titolari mentre in difesa Krajnc o Salvi possono iniziare questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI PISA EMPOLI

Derby toscano con un Pisa che non rinuncia a Marconi, mentre potrebbe puntare su Asencio e Pinato per un naturale turnover lasciando fuori Masucci e uno tra Siega e Gucher. L’Empoli si prepara a far tornare titolare Leonardo Mancuso, in mezzo invece occhio a Laribi e Bajrami che possono dare un assetto più offensivo alla squadra di Cristian Bucchi.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE BENEVENTO

Nel Pordenone Attilio Tesser punta sul solito 4-3-1-2: Ciurria può giocare sulla trequarti e Monachello davanti, naturalmente anche Chiaretti è in ballottaggio per una maglia da titolare. Tante le certezze nel Benevento, ma Pippo Inzaghi può comunque far riposare Sau e Massimo Coda facendo giocare il matchwinner di sabato, ovvero Armenteros, con Kragl e Andrés Tello che possono tornare utili per il centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CREMONESE

Solo sconfitte per il Trapani, che dunque potrebbe cambiare: rischia anche il portiere Carnesecchi con Dini che ne insidia il posto, Luperini e Luigi Scaglia possono dare nuova linfa al centrocampo e attenzione a Golfo per l’esterno. Cremonese messa in campo con un 3-5-2 nel quale Daniel Ciofani e Soddimo sperano di iniziare la partita, anche Deli potrebbe ritrovare il posto in mediana rilevando Castagnetti o Valzania.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CHIEVO

C’è possibile spazio per Cerci nella Salernitana, il veterano può giocare come seconda punta al fianco di uno tra Giannetti e Djuric e anche Odjer, in mezzo al campo, prova a riprendersi la maglia da titolare. Chievo che sarà invece in campo con il rombo, nel quale Pina Nunes e Garritano possono sostituire Salvatore Esposito e Vignato; occhio ad Alejandro Rodriguez e Pucciarelli, possibile coppia offensiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA