PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Paolo Bianco cambia qualcosa a Bolzano? (7^ giornata, 26-27 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS SUL MODENA

Parlando ancora delle probabili formazioni di Serie B possiamo adesso fare un rapido focus sul Modena, che continua a proporsi come sorpresa di questo avvio di campionato. Certo, due pareggi consecutivi ma anche cinque gare da imbattuto e, dovendone recuperare una, un primo posto virtuale insieme al Parma, impensabile quando Attilio Tesser ha lasciato la panchina a favore di Paolo Bianco. Il Modena gioca oggi con un 4-3-1-2 che ha in Gerli il vertice basso del rombo; davanti a lui è Tremolada a fluttuare tra le linee.

Davanti si alternano Manconi, Strizzolo, Falcinelli e Bonfanti, un attacco che di fatto è un lusso per la Serie B e impreziosito dal giovane Abiuso. La difesa è comandata dall’esperienza di Pergreffi e dall’affidabilità del portiere Gagno; Oukhadda e Guiebre sono i due terzini con Zaro che è l’altro centrale. Il Modena ha poi elementi che dalla panchina possono mantenere alta l’intensità: da Duca e Magnino per il centrocampo a Pio Riccio e Cotali per la difesa, senza dimenticarsi di Cauz. Una squadra insomma ben costruita, che può davvero arrivare a giocarsi un posto nei playoff e magari anche qualcosa in più. (agg. di Claudio Franceschini)

SERIE B: CHI GIOCA NELLA 7^ GIORNATA?

L’appuntamento con le probabili formazioni di Serie B riguarda la 7^ giornata: si torna immediatamente in campo per il turno infrasettimanale, che è già il secondo di una stagione che ci condurrà poi attraverso i vari recuperi, quelli che coinvolgono Lecco e Brescia che come noto hanno iniziato in ritardo il loro torneo. Martedì 26 settembre saremo nuovamente in campo con le prime sette partite, poi ci saranno tre posticipi mercoledì 27; andremo dunque a studiare le mosse degli allenatori per capire in che modo potrebbero disporre in campo le loro formazioni, prendendo in esame alcune di queste sfide.

Carne al fuoco ne abbiamo: ci sono davvero dei match intriganti, ad esempio Venezia Palermo che può valere per la promozione nel massimo campionato o Lecco Feralpisalò importantissima in chiave salvezza, ma pensando anche a domani il big match del turno è senza ombra di dubbio Parma Bari con la capolista che andrà alla ricerca dell’allungo. Senza indugio dunque mettiamoci comodi e iniziamo il nostro excursus attraverso le probabili formazioni di Serie B, nel tentativo di indovinare le scelte degli allenatori e tracciare alcuni dei temi principali che sono legati alla 7^ giornata del campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL VENEZIA

Come primo spunto per le probabili formazioni di Serie B parliamo allora di Venezia Palermo, e in particolar modo della squadra di casa. i lagunari sono reduci dal pareggio di Brescia, e così non hanno approfittato del pareggio del Parma; resta però secondo in classifica questo Venezia, che sta facendo veramente molto bene e si appoggia sui gol di Nicholas Pierini, esterno sinistro che ha ormai 25 anni e deve fare il definitivo salto di qualità, e del solito Joel Pohjanpalo che è un lusso per la Serie B, e ha segnato al momento due reti. Vanoli gioca con il tridente: Pierini si dispone a destra e Pohjanpalo punta centrale, sull’altro versante c’è l’esperienza di Cheryshev ma una buona alternativa in Johnsen, che è stato un pupillo di Paolo Zanetti.

A centrocampo solitamente stazionano Mikael Ellertsson, Tanner Tessmann e Gianluca Busio; come opzioni dalla panchina abbiamo soprattutto Magnus Andersen, forse questo reparto potrebbe avere qualche alternativa in più ma tutto sommato si sta ben comportando. Il portiere Jesse Joronen, ancora confermato, viene protetto da una coppia centrale formata da Michael Svoboda e Giorgio Altare, ma qui vanno citati anche Jay Idzes e il veterano Marco Modolo, eroe di mille battaglie; sugli esterni bassi Francesco Zampano è una sicurezza a destra e Marin Sverko è stato finora il titolare a sinistra, altri nomi per Vanoli sono quelli di Antonio Candela, Ali Dembélé e Maximilian Ullmann.











