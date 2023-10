PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Quali sono i giocatori squalificati? (9^ giornata, 7-8 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GLI SQUALIFICATI

Parlando delle probabili formazioni di Serie B bisogna naturalmente ricordare pure che ci saranno alcuni giocatori che saranno assenti forzati dalle partite della nona giornata del campionato cadetto, in quanto sono stati squalificati dal giudice sportivo Ines Pisano dopo il precedente turno di Serie B. Per la precisione, il giudice ha fermato per ben due giornate Kone del Como, il quale oltre all’espulsione paga anche il fatto che abbia “assunto reiteratamente un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara” uscendo dal campo dopo il cartellino rosso, come si legge nel comunicato ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Quali mosse per Gastaldello e Viali? (8^ giornata, 30 settembre-1 ottobre 2023)

Kone dovrà dunque saltare anche la prima partita dopo la sosta, per il resto ecco che sono stati squalificati per una giornata invece Barbieri e Ceppitelli, rispettivamente di Pisa e FeralpiSalò. Barbieri era stato espulso settimana scorsa, Ceppitelli invece ha già raggiunto la quinta ammonizione, era già diffidato e ha preso un altro cartellino giallo, quindi è stato squalificato e ha già scontato la sua sanzione ieri sera, quando la FeralpiSalò ha giocato lo storico derby con il Brescia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Serie B/ Le mosse di Alvini per uscire dalla crisi (7^ giornata, 26-27 settembre 2023)

CHI GIOCA?

La Serie B vive la sua nona giornata di campionato, siamo reduci da una intera settimana di lavoro e questo sicuramente è stato un bene per gli allenatori, ma naturalmente ora è tempo di tornare in campo pure in questo weekend che precede la seconda sosta per le Nazionali, questo è quindi il quadro della situazione di cui tenere conto anche parlando delle mosse degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, naturalmente con tutte le cautele del caso.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B, dopo il primo anticipo di ieri sera, ci terranno compagnia ampiamente già oggi, dal momento che avremo ben sette partite nel pomeriggio del sabato e infine ci saranno gli ultimi due posticipi domani pomeriggio, per rappresentare la Serie B anche di domenica. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 7 ottobre 2023, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 9^ giornata.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse e scelte: Birkir Bjarnason è il veterano (6^ giornata, 23 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI MODENA PALERMO

Per le probabili formazioni di Serie B mettiamo in copertina una partita del sabato che, classifica alla mano, appare decisamente intrigante, cioè Modena Palermo. Emiliani e siciliani sono stati fino a questo momento eccellenti protagonisti della prima parte del campionato cadetto, nonostante il Modena arrivi da una sconfitta per 1-3 in casa contro il Venezia, mentre il Palermo ha fatto un altro importante passo avanti verso un campionato da protagonista vincendo per 2-1 contro il Sudtirol.

Il Modena di mister Paolo Bianco dovrebbe disporsi secondo il modulo 4-3-2-1 con Manconi che potrebbe agire da prima punta davanti al doppio trequartista, cioè Tremolada e Bonfanti, mentre Palumbo, Magnino e Gerli dovrebbero comporre il terzetto titolare a centrocampo. Il reparto arretrato del Modena dovrebbe infine essere composto da Oukhadda, Zaro, Cauz e Cotali a protezione del portiere Gagno. Il Palermo di mister Eugenio Corini dovrebbe invece scegliere il modulo 4-3-3 con Mancuso, Brunori e Di Francesco favoriti per comporre il tridente offensivo. A centrocampo scegliamo invece per i rosanero il terzetto formato da Vasic, Stulac e Segre. In difesa infine spazio a Mateju, Lucioni, Ceccaroni e Lund, con Pigliacelli tra i pali per completare la retroguardia del Palermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA