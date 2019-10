Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (9^ giornata)

Eccoci arrivati ad un altro appuntamento con le probabili formazioni di Serie B: siamo alla nona giornata di questo campionato cadetto che continua a essere particolarmente interessante, nel quale le 20 squadre si stanno dando battaglia per vari obiettivi. Come sempre succede, la classifica non si è ancora sgranata: ci sono già delle formazioni che in positivo o in negativo hanno capito quale sarà il loro futuro a breve o medio termine, ma da qui ai playoff o playout la strada è decisamente lunga; vediamo allora come gli allenatori intendono disporre le squadre sul terreno di gioco, valutando partita per partita le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CHIEVO

Il Cosenza punta sul tridente offensivo con Carretta e Baez che supportano Rivière, mentre Bruccini e Sciaudone faranno ancora compagnia a Kanouté che sarà il regista difensivo; il Chievo potrebbe ridare una maglia da titolare a Garritano che nel caso se la gioca con Vignato, dunque sulla trequarti, oppure da mezzala prendendo il posto di uno tra Obi e Segre. Restano confermati Alejandro Rodriguez e Meggiorini, che saranno i due attaccanti.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE VENEZIA

Squalificato Gigliotti tra le fila dei calabresi: Spolli potrebbe prenderne il posto al centro della difesa con la conferma di Marrone e Golemic, mentre davanti Nalini e Vido sono in ballottaggio con Messias e Simy. Il Venezia dovrebbe puntare su Bocalon e Alessandro Capello ma attenzione ad Aramu e Montalto; a centrocampo Zuculini e Lollo faranno compagnia alla regia di Fiordilino, Lezzerini protetto da Cremonesi e Modolo.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA BENEVENTO

La capolista va all’Adriatico con il consueto 4-4-2, ma senza Andrés Tello: ci sarà dunque Kragl a sinistra in un centrocampo nel quale Roberto Insigne contende a Improta la maglia di esterno destro. Armenteros e Massimo Coda devono vincere la concorrenza di Sau; Pescara schierato con il 3-5-2, potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo con Alessandro Bruno e Del Grosso pronti a prendere il posto di Machin e Masciangelo ma occhio anche a Di Grazia e Cisco per l’attacco, rischia Brunori Sandri.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE CITTADELLA

Nel Pordenone, Attilio Tesser sembra intenzionato a confermare il 4-3-1-2 dell’ultima uscita ma Pasa per il centrocampo e la coppia Candellone-Ciurria per l’attacco sperano di essere titolari, magari al posto di Mazzoco e uno tra Monachello e Strizzolo. Il Cittadella gioca come sempre con il trequartista, che sarà Luppi, a supporto di due attaccanti come Zan Celar e Davide Diaw; squalificato Perticone, dovrebbe essere Adorni a sostituirlo.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PERUGIA

Solita difesa a tre per la Salernitana che gioca con Migliorini, Jaroszynski e Karo davanti a Micai; Kiyine esterno tattico a centrocampo e poi Firenze che dovrebbe andare in appoggio a Djuric e Giannetti, favoriti per il reparto offensivo. Nel Perugia manca il regista Carraro: Paolo Fernandes o Dragomir per prenderne il posto, ma il secondo potrebbe giocare anche come trequartista al posto di Buonaiuto. Melchiorri insidia il posto di Falcinelli come partner offensivo del bomber Iemmello.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVE STABIA

Lo Spezia ha ritrovato certezze, dunque Vincenzo Italiano conferma il 4-3-3 con Federico Ricci e Bidaoui in appoggio a Gyasi; Matteo Ricci fa invece il regista basso stretto tra le mezzali Mora e Bartolomei, capitan Terzi guida la difesa con Capradossi. Non cambia la Juve Stabia, che avrà in Canotto e Elia gli esterni di un tridente completato dalla prima punta Forte, mentre a centrocampo ci saranno Calvano e Mallamo a supportare l’impostazione che arriverà da Calò.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI EMPOLI

Francesco Baldini dispone il Trapani con il rombo di centrocampo, dunque Taugourdeau a fare il playmaker con Tulli che gioca invece davanti a lui, a supporto dei due attaccanti che dovrebbero essere Nzola e Pettinari (ma attenzione a Golfo). Nell’Empoli Mancuso e Piscopo sono in vantaggio per rappresentare il tandem offensivo, alle loro spalle agirà Laribi mentre a centrocampo avremo la regia di Leo Stulac, con Frattesi e Dezi che sono mezzali offensive per una formazione di spinta.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PISA

Il Livorno dovrebbe giocare con il 3-5-2 nel quale Mazzeo e Marras sono favoriti per l’attacco, mentre Morganella cerca spazio a destra ma dovrebbe sostituire Gasbarro, uno dei giocatori più costanti in casa labronica insieme ad Agazzi e al giovane Del Prato che saranno a centrocampo. Modulo speculare per il Pisa: Marconi e Masucci là davanti non si toccano anche se Asencio e Moscardelli scalpitano, Gucher e Siega dovrebbero ancora una volta agire sulle mezzali mentre Aya comanderà la difesa con De Vitis e Simone Benedetti ai suoi lati.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FROSINONE

Assenza pesante per la Cremonese che ha Arini squalificato; a centrocampo dunque si candida Deli, mentre Renzetti potrebbe tornare titolare a sinistra al posto di Migliore. Davanti Palombi spera di avere la meglio su uno tra Ceravolo e Soddimo; nel Frosinone Mattia Vitale potrebbe giocare in mediana in luogo di uno tra Maiello e Haas – ma torna anche Gori, che ovviamente parte favorito – in attacco Ciano e Dionisi difendono le loro maglie dagli assalti di Matarese e Novakovich, che non partono battuti.



