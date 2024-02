PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Quali sono gli squalificati per la 23^ giornata? (3 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GLI SQUALIFICATI

Parlando delle probabili formazioni di Serie B, dobbiamo adesso ricordare quali saranno i giocatori squalificati, fermati dal giudice sportivo dopo il precedente turno del campionato di Serie B. In particolare spicca la severissima sanzione di ben tre giornate di squalifica per Odenthal del Como, che di conseguenza tornerà in campo solamente verso la fine del mese di febbraio; due giornate sono state invece comminate a Favilli della Ternana, che tornerà in campo dunque dopo la metà del mese.

Probabili formazioni Serie B/ Ecco quali sono i migliori marcatori! (22^ giornata, sabato 27 gennaio 2024)

Infine, tutti gli altri giocatori interessati sono stati squalificati per una giornata: l’elenco potrebbe iniziare con Benali del Bari, che ha quindi saltato l’anticipo di ieri sera tra la sua squadra e il Palermo; gli altri squalificati per questa giornata di Serie B sono invece Nicolas, Esteves e Tramoni del Pisa, che è quindi in emergenza per il match contro il Cosenza dei nerazzurri toscani, ed ancora Brighenti del Catanzaro, Ghilardi della Sampdoria e Vazquez della Cremonese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori per la 21^ giornata (20 gennaio 2024)

QUALI MOSSE PER GLI ALLENATORI?

La Serie B entra nel mese di febbraio e naturalmente anche il girone di ritorno ha cominciato a dare indicazioni circa i rapporti di forza dopo la sosta invernale al termine del girone d’andata. Ora infatti c’è in programma la ventitreesima giornata di campionato in questo weekend e, per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, ormai tutte le squadre si sono messe alle spalle i movimenti di calciomercato nella sessione invernale che è stata aperta fino a pochi giorni fa – per molti allenatori questa è una sorta di “liberazione”, anche se naturalmente nessuno disdegna nuovi rinforzi.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Ci sono sette squalificati nella 20^ giornata (13-14 gennaio 2024)

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente soprattutto oggi, dal momento che dopo l’anticipo di ieri sera avremo ben otto partite in questo ricco sabato, poi ci sarà solamente un posticipo invece per caratterizzare la domenica di Serie B che completerà il quarto turno di ritorno. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 3 febbraio 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 23^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI PARMA VENEZIA

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie B per il sabato del campionato cadetto è naturalmente Parma Venezia, scontro di lusso tra la capolista emiliana e gli inseguitori lagunari, secondi insieme alla Cremonese. Il Parma però deve rialzarsi dopo il ko per 3-0 nel derby emiliano contro il Modena di settimana scorsa e mister Fabio Pecchia per riuscirci dovrebbe affidarsi a un modulo 4-2-3-1 con Chichizola in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Coulibaly, Osorio, Balogh e Di Chiara da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da Estevez e Sohm, con Hernani alternativa; nel reparto offensivo potrebbe esserci qualche dubbio in più, ma citiamo Man, Bernabè e Mihaila sulla trequarti, a supporto del centravanti che potrebbe essere dal primo minuto Bonny.

Il Venezia invece arriva dalla vittoria contro la Ternana, grazie alla quale si è riavvicinata a -4 punti dalla capolista. Naturalmente però adesso mister Paolo Vanoli e i suoi uomini cercano il colpaccio che potrebbe davvero cambiare le sorti dell’intera stagione di Serie B. Il modulo di riferimento per gli ospiti veneti dovrebbe essere il 4-4-2: ecco allora il portiere Joronen protetto dalla difesa a quattro che potrebbe vedere titolari Candela, Svoboda, Sverko e Zampano; altra linea a quattro anche a centrocampo, nella quale i titolari potrebbero essere Bjarkson, Tessmann, Busio e Johnsen per il Venezia; infine, il tandem d’attacco dei lagunari dovrebbe essere nordico, con il danese Gytkjaer e il finlandese Pohjanpalo titolari dal primo minuto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA