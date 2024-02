PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Ecco tutti gli squalificati per la 24^ giornata! (10 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: GLI SQUALIFICATI

Parlando delle probabili formazioni di Serie B, dobbiamo adesso ricordare quali saranno i giocatori squalificati, fermati dal giudice sportivo dopo il precedente turno del campionato di Serie B, che si vanno in verità ad aggiungersi ad un paio di altri giocatori che devono ancora scontare squalifiche multiple, eredità di precedenti turni di campionato. Nella scorsa giornata invece sono stati squalificati nove giocatori più un allenatore, ma tutti per un solo turno: il tecnico è Aquilani del Pisa, che in campo dovrà rinunciare invece a Calabresi per la partita contro la Sampdoria, che a sua volta deve fare i conti con la squalifica di Yepes.

Proseguendo a ricordare quali siano gli altri giocatori squalificati, l’elenco prosegue con Butic e Fiordilino della Feralpisalò, che quindi avrà qualche difficoltà in vista della partita contro il Palermo; Acampora del Bari dovrà saltare la partita contro il Lecco, così come Antov della Cremonese non ci sarà contro la Reggiana; altri squalificati sono Palumbo del Modena (assente contro il Cosenza), Tessmann del Venezia che non andrà quindi a Bolzano, infine anche Vandeputte, del quale il Catanzaro dovrà fare a meno contro l’Ascoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUALI SCELTE PER GLI ALLENATORI?

La Serie B arriva al secondo weekend del mese di febbraio e naturalmente sempre più nel vivo del suo girone di ritorno, con rapporti di forza che si fanno sempre più evidenti, delineando quali saranno gli obiettivi delle venti formazioni della Serie B 2023-2024 verso il finale di stagione. Ora c’è in programma la ventiquattresima giornata di campionato in questo weekend e, per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B in questo turno, ormai tutte le squadre si sono messe alle spalle i movimenti di calciomercato nella sessione invernale e sappiamo quali sono gli organici che saranno a disposizione degli allenatori fino al termine del campionato cadetto.

Ricordiamo allora che le partite di Serie B ci terranno compagnia ampiamente soprattutto oggi, dal momento che dopo l’anticipo di ieri sera avremo ben otto partite in questo ricco sabato, poi ci sarà solamente un posticipo invece per caratterizzare la domenica di Serie B che completerà il quinto turno di ritorno. Di conseguenza, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 10 febbraio 2024, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa 24^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI PISA SAMPDORIA

La partita che vogliamo mettere in evidenza nelle probabili formazioni Serie B per il sabato del campionato cadetto è naturalmente Pisa Sampdoria, anche se forse più per il blasone che per la posizione in classifica delle due formazioni. I nerazzurri toscani di mister Alberto Aquilani arrivano da un pareggio a Cosenza, l’allenatore è squalificato così come Calabresi, un cambio quindi sarà obbligato nel 4-2-3-1 del Pisa. Schieriamo allora Loria in porta, protetto dai quattro difensori Hermannsson, Caracciolo, Canestrelli e Barbieri; in mediana i due titolari potrebbero essere Marin e Touré; infine, il reparto offensivo del Pisa potrebbe prevedere Valoti, Arena e Moreo da destra a sinistra sulla trequarti, a supporto del centravanti Mlakar.

I blucerchiati di Andrea Pirlo arrivano invece dal pareggio casalingo contro il Modena e hanno 27 punti in classifica, curiosamente come lo stesso Pisa, in bilico fra sogni di gloria e timori alle proprie spalle. Anche per la Sampdoria c’è uno squalificato, cioè Yepes, mentre il modulo di riferimento è il 4-3-2-1 che schieriamo con Stankovic in porta; davanti a lui, la difesa a quattro con Depaoli, Piccini, Gonzalez e Giordano; a centrocampo ipotizziamo il terzetto con Askildsen, Darboe e Kasami; sulla trequarti doriana invece potrebbero agire Alvarez ed Esposito, a sostegno del centravanti De Luca.











