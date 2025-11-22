Probabili formazioni Serie B: alla scoperta di moduli e titolari per le partite della 13^ giornata del campionato cadetto (22-23 novembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: QUALI MOSSE DOPO LA SOSTA?

Per le probabili formazioni Serie B la sosta è una variabile preziosa, anche perché rispetto al “piano di sopra” mediamente i convocati in Nazionale sono meno e allora per gli allenatori si arriva alle partite della tredicesima giornata con due settimane di lavoro che si spera molto proficuo anche se nelle prossime ore capiremo chi avrà saputo sfruttarlo nel migliore dei modi.

Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le curiosità sulle partite (12^ giornata, 8-9 novembre 2025)

Gli spunti non mancano: ad esempio finora l’impatto di Alessio Dionisi ad Empoli non è stato particolarmente significativo, anche se la vittoria prima della sosta ha portato ai toscani almeno un bel sospiro di sollievo, al quale però dovranno fare seguito altri risultati preziosi per rilanciare una big in difficoltà.

DIRETTA/ Entella Empoli (risultato finale 1-0): Tiritiello trova il modo! (Serie B, 1 novembre 2025)

Di certo avrebbe fatto volentieri a meno della sosta Paolo Bianco, perché il Monza arriva da sei vittorie consecutive che hanno lanciato i brianzoli al primo posto solitario in classifica, lavorare con calma però può essere stato utile anche per la capolista, a maggior ragione pensando al super posticipo di domani contro il Cesena di Michele Mignani, altra squadra in gran forma.

Le probabili formazioni Serie B vedranno quindi al centro dell’attenzione conferme e novità dopo due settimane, fra chi ha bisogno di dare una scossa ai propri uomini c’è sicuramente anche Filippo Inzaghi e allora adesso dedichiamo qualche riga di approfondimento a Entella Palermo, gustosa sfida del pomeriggio di oggi, sabato 22 novembre 2025.

Probabili formazioni Serie B/ Scelte, moduli e mosse degli allenatori (10^ giornata, 1-2 novembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS ENTELLA PALERMO

Inutile girarci attorno: tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno fatto scattare l’allarme in casa rosanero, quindi per le probabili formazioni Serie B attendiamo con evidente interesse le mosse di Filippo Inzaghi per la trasferta a Chiavari. Indisponibili Gyasi e Gomes e squalificato Ranocchia, si riducono però le opzioni per l’allenatore dei siciliani, che dovrebbe scegliere il 3-5-2: ristabilito Joronen, che non era andato in Nazionale, davanti a lui Bereszyński è favorito sul centro-destra, poi Bani e Ceccaroni; a centrocampo dovrebbe essere Blin a sostituire Ranocchia fra gli esterni Pierozzi e Augello e le mezzali Palumbo e Segre; davanti Le Douaron potrebbe infine essere favorito su Brunori per affiancare Pohjanpalo.

Impegno evidentemente tosto per i padroni di casa della Virtus Entella, però mister Andrea Chiappella aveva raccolto una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite prima della sosta, quindi a livello psicologico potrebbe essere un momento migliore per i liguri. L’Entella potrebbe scegliere un modulo 3-4-2-1, con Colombi protetto da una difesa a tre composta da Parodi, Tiritiello e Marconi; esterno destro Bariti e dall’altra parte Di Mario, mentre nel cuore del gioco ligure ci aspettiamo Benali e Dalla Vecchia; infine, l’attacco dell’Entella potrebbe prevedere Franzoni e Fumagalli alle spalle di Debenedetti.