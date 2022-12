Probabili formazioni Serie B/ Mosse, scelte degli allenatori e moduli (16^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE PER LA 16^ GIORNATA

Turno infrasettimanale nel campionato cadetto: le probabili formazioni di Serie B tornano dunque a farci compagnia per la seconda volta nel mese di dicembre, siamo arrivati alla 16^ giornata e, dopo l’anticipo Ternana Cagliari, saranno nove le partite che si disputeranno giovedì 8 dicembre. Nel giorno dell’Immacolata Concezione dunque il torneo di seconda divisione si avvicina ancor più alla conclusione del girone di andata; con grande incertezza, perché la fuga del Frosinone è stata ridotta e dunque il titolo di campione d’inverno resta ancora da assegnare.

Nella nostra analisi delle probabili formazioni di Serie B dovremo tenere conto anche degli squalificati – che sono otto – e ovviamente del fatto che, essendo questo il secondo appuntamento nello spazio di una settimana, gli allenatori dovranno valutare l’ipotesi di fare turnover, anche a seconda dell’impegno che si troveranno ad affrontare. Iniziamo quindi il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni di Serie B, cercando di concentrare la nostra attenzione sulle partite più interessanti e i temi principali della 16^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: L’ESORDIO

Per le probabili formazioni di Serie B iniziamo allora da Genoa Sudtirol, perché il tema è interessante: la sconfitta interna contro il Cittadella è costata il posto ad Alexander Blessin, sulla panchina del Grifone siede per ora Alberto Gilardino che però è stato promosso ad interim. La sua ultima esperienza è quella sulla panchina del Siena, particolarmente turbolenta (in Serie D aveva dato le dimissioni, era stato richiamato centrando i playoff dai quali era uscito in semifinale, poi la società era stata ripescata in Serie C e qui era arrivato l’esonero già in ottobre). Gilardino faceva giocare la Robur con il 4-3-3: da vedere se sarà questo il modulo, perché chiaramente sapendo di essere soltanto un traghettatore potrebbe lasciare le cose come stanno.

Ad ogni modo, possiamo valutare un possibile tridente offensivo: a fare gli esterni sarebbero verosimilmente Aramu e Gudmundsson che si allargherebbe sull’esterno, quindi Manolo Portanova potrebbe scalare a centrocampo dove sarebbe in competizione con Sturaro e Jagiello, a meno che a rimanere fuori sia invece Frendrup (in questo momento Strootman dovrebbe giocare). Verosimilmente vedremo Massimo Coda tornare titolare come centravanti – al posto di Puscas; poi in difesa possiamo pensare a Sabelli nel ruolo naturale di terzino destro con Czyborra a sinistra, in mezzo se la gioca Vogliacco che fa concorrenza a Dragusin mentre vanno verso la conferma il portiere Semper e l’altro centrale Bani.











