PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE FUGGITIVI IN CONTEMPORANEA OGGI

Eccoci a un nuovo giro delle probabili formazioni Serie B. Oggi sabato 8 febbraio 2025 spiccano gli impegni in contemporanea di Sassuolo e Pisa, sempre ai vertici della cadetteria. Adesso che il calciomercato è terminato e le rose sono quindi definite per tutto il resto della stagione, playoff compresi, andiamo a scoprire cosa ci potrebbero riservare le mosse degli allenatori, in particolare nella partita che riguarda proprio la capolista.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS MANTOVA SASSUOLO

Portiamoci almeno virtualmente allo stadio Danilo Martelli allora, perché per le probabili formazioni Serie B dobbiamo mettere in copertina le mosse di Davide Possanzini e Fabio Grosso in Mantova Sassuolo. Il Mantova arriva dalla sconfitta contro il Modena, adesso curiosamente ecco di nuovo una rivale della stessa provincia emiliana, ma logicamente ancora più difficile, perché il Sassuolo con la vittoria contro la Juve Stabia ha mantenuto il primato e non ha certo intenzione di rallentare pure in terra lombarda.

Per Davide Possanzini il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Festa in porta e Mensah centravanti come punti estremi, il capitano Burrai come perno della manovra al centro del campo e sulla trequarti come possibili titolari Galuppini, Mancuso e Fiori da destra a sinistra. L’allenatore ospite Fabio Grosso ritrova invece Thorstvedt dopo la squalifica e potrà quindi schierare tutti i big del suo reparto offensivo, con particolare riferimento per Berardi e Laurienté, mentre come punta potrebbe candidarsi Mulattieri, in gol sabato scorso nel 2-0 contro la Juve Stabia.