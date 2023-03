Probabili formazioni Serie B/ Mosse, scelte e moduli degli allenatori (28^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 28^ GIORNATA?

Con l’appuntamento classico delle probabili formazioni di Serie B parliamo delle partite che si giocano nella 28^ giornata: il turno infrasettimanale è in archivio da pochi giorni e sabato 4 marzo si torna in campo con appena due anticipi, che poi ci introdurranno alla domenica che questa volta sarà grande protagonista nel campionato cadetto. Come sempre con le probabili formazioni di Serie B vogliamo analizzare quello che potrebbe succedere in campo, ovvero quali sono i giocatori che gli allenatori potrebbero schierare nelle varie gare che compongono la 28^ giornata.

Ovviamente il fatto che si sia giocato pochi giorni fa rende importante la valutazione sul turnover, questo senza considerare le eventuali squalifiche cui i tecnici dovranno fare fronte; partendo dalle partite del sabato allora possiamo iniziare la nostra solita valutazione su quali calciatori saranno impiegati come titolari e chi invece potrebbe subentrare in corso d’opera, prendiamoci dunque il nostro momento per entrare davvero nel merito del turno e leggere insieme le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: PISA PALERMO

Partiamo allora da Pisa Palermo per analizzare le probabili formazioni di Serie B. Luca D’Angelo ritrova due calciatori importanti che erano squalificati a Parma: Hermannsson si riprende il posto al centro della difesa insieme a Federico Barba, mentre Marius Marin dovrebbe stazionare come mezzala con la possibile conferma di Adam Nagy e uno tra Idrissa Touré (favorito anche perché matchwinner al Tardini) e Gargiulo, con il possibile inserimento di Mastinu. Calabresi e Beruatto saranno i due terzini, Nicolas ovviamente il portiere; nel reparto avanzato Torregrossa, decisivo con il suo ingresso avendo fornito l’assist per il gol che ha risolto la partita del turno infrasettimanale, potrebbe riprendersi il posto da titolare a scapito di Moreo, mentre sulla trequarti se la gioca Matteo Tramoni che può scalzare eventualmente Sibilli, che comunque rimane favorito per affiancare Morutan.

Nel Palermo dalla squalifica torna l’allenatore Eugenio Corini: nel suo 3-5-2 come sempre c’è il ballottaggio Di Mariano-Tutino per affiancare Brunori (partono defilati sia Soleri, spesso decisivo dalla panchina, che Vido) mentre sulla linea dei centrocampisti Claudio Gomes rimane favorito per fare il regista, Dario Saric insidia Broh e Segre per occupare una delle due mezzali e sulla corsia sinistra potremmo vedere titolare Aurelio (al posto di Masciangelo) con la conferma invece di Valente sull’altro versante. In difesa il dubbio rimane quello tra Mateju e Orihuela, uno dei nuovi arrivi di gennaio; sembrano invece fatte le scelte che riguardano Ivan Marconi e Nedelcearu, chiaramente con Pigliacelli che ancora una volta sarà il portiere.











