PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 31^ GIORNATA?

Il tema delle probabili formazioni Serie B è sempre molto interessante, soprattutto adesso perché il campionato cadetto riparte dopo la sosta, entra nella sua 31^ giornata e quindi è in dirittura d’arrivo per quanto riguarda la stagione regolare. Le mosse e le scelte da parte degli allenatori cominciano a diventare decisive, in più va appunto aggiunto che gli impegni di alcuni calciatori con le loro nazionali possono influire anche sulle decisioni che verranno prese in questo fine settimana, nel quale il Sassuolo cercherà gli ultimi punti per una promozione che appare ormai scontata e il Pisa vorrà cercare l’allungo definitivo.

Si gioca però anche per la corsa ai playoff e la lotta per evitare la retrocessione, in una classifica che è davvero molto corta: sono tanti i temi di cui potremmo parlare per le probabili formazioni Serie B perché ognuna delle squadre in campo avrebbe qualche storia da raccontare, noi dobbiamo limitare il nostro excursus e allora, per cominciare il nostro viaggio legato alla 31^ giornata, scegliamo un argomento che nelle ultime settimane si sta rivelando particolarmente interessante e tratta di una squadra che sembra aver cambiato passo, avvicinando con decisione la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LA GESTIONE DI BIANCO A FROSINONE

La squadra che analizziamo nelle probabili formazioni Serie B è il Frosinone: nelle gestioni di Vincenzo Vivarini e Leandro Greco i ciociari hanno fatto 23 punti in 26 giornate e sono sempre stati in zona retrocessione, vincendo un totale di 4 partite. Poi è arrivato Paolo Bianco: pareggio a Salerno che ha lanciato il Frosinone verso tre vittorie consecutive. Perchè parliamo di questa squadra? Intanto perché con Bianco sono arrivati sei gol con cinque marcatori diversi e un’autorete: segno di come il nuovo allenatore stia davvero riuscendo a coinvolgere tutti, e lo si vede anche dalle scelte e dall’esito delle partite.

A Salerno per esempio sono stati espulsi Gianluca Di Chiara e Ben Lhassine Kone: Bianco ha sfidato il Mantova passando dal 4-3-3 al 3-4-3 e il gol decisivo lo ha realizzato Mateus Lusuardi, solitamente in panchina ma scelto per fare il braccetto nella difesa a tre. Non basta? A Carrara la partita l’ha risolta Matteo Cichella entrato in corso d’opera, contro il Brescia Bianco ha cambiato gli esterni del tridente: da Anthony Partipilo e Tjas Begic, sempre titolari, a Farès Ghedjemis (arrivato a gennaio) e il giovane Giorgi Kvernadze. Risultato? I due gol li hanno segnati proprio loro. Insomma, la gestione di Paolo Bianco al Frosinone sta risultando vincente e oggi la partita contro la Sampdoria è di quelle davvero importanti…