PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IN VISTA DELLA GRANDE VOLATA FINALE

L’appuntamento con le probabili formazioni Serie B sarà molto interessante a questo giro, perché la trentatreesima giornata è l’ultima del campionato cadetto a disputarsi su un intero weekend. Dal prossimo turno in poi si giocherà sempre in un solo giorno e con distanze ridotte: da Pasquetta al 9 maggio saranno infatti ben cinque giornate in appena 19 giorni. Ci sarà quindi per tutti da dosare le forze proprio nel momento decisivo della stagione, per adesso però c’è ancora un po’ di “respiro” e anche le mosse degli allenatori potrebbero quindi essere meno complicate da decifrare nelle probabili formazioni Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS REGGIANA PISA

Le opposte esigenze di classifica renderanno sicuramente Reggiana Pisa una delle partite più interessanti anche per le probabili formazioni Serie B. Con la sconfitta casalinga contro la Cremonese, infatti, la Reggiana si ritrova ora sull’orlo del baratro della retrocessione: vedremo allora se Davide Dionigi apporterà modifiche al suo modulo 3-5-2. La spina dorsale dovrebbe comunque essere formata dal portiere Bardi, Meroni centrale in difesa e Portanova a centrocampo, con Vergara e Gondo nella coppia titolare di attaccanti.

D’altro canto anche il Pisa deve reagire dopo la sconfitta interna contro il Modena, che ha messo a rischio il fondamentale secondo posto e quindi la promozione immediata per i nerazzurri toscani di Filippo Inzaghi. In questo caso dobbiamo evidenziare la squalifica di Canestrelli in difesa, per cui potrebbe trovare posto dal primo minuto Rus. Marin è il riferimento a centrocampo nel modulo 3-4-2-1, con Moreo e Morutan sulla trequarti e Meister oppure Lind prima punta.