PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE PER LA 36^ GIORNATA!

Si parla ancora di probabili formazioni Serie B: il calendario del campionato cadetto si può definire “strano” in questo periodo, si è giocato lo scorso venerdì (sfruttando la festività del 25 aprile) e si torna in campo giovedì 1 maggio con l’intero programma della 36^ giornata, ma anche domenica la Serie B sarà protagonista. Ci avviciniamo alla conclusione della stagione regolare, come detto è il terzultimo turno ma in realtà ne mancano ancora quattro, perché la giornata prevista per il lunedì dell’Angelo è stata interamente posticipata (al 13 maggio) per la morte di Papa Francesco.

Con il Pisa ormai ad un passo dalla promozione in Serie A restano da definire la griglia dei playoff e la questione legata alle retrocessioni, più intricata che mai; bisognerà dunque fare attenzione anche agli incroci del calendario, e gli allenatori sono chiamati a scegliere le migliori formazioni possibile per affrontare questi impegni del giorno. Anche noi proviamo in questa rubrica a selezionare qualche argomento di interesse per quanto riguarda le partite della 36^ giornata, iniziamo allora il nostro viaggio attraverso l’analisi delle probabili formazioni Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: I DUBBI DI EVANI

Per le probabili formazioni Serie B parliamo allora della Sampdoria, che dopo aver perso contro la Carrarese si è ritrovata ancora penultima in classifica e pericolosamente vicina a una clamorosa retrocessione in Serie C. L’impegno di oggi, contro la Cremonese, è davvero tosto: Alberico Evani, già il quarto allenatore stagionale sulla panchina dei blucerchiati, ha iniziato la sua avventura con un 4-3-2-1 nel quale ha reintegrato Fabio Borini, che ha anche fatto l’ingresso in campo allo stadio dei Marmi. Resta da valutare la sua condizione, ma certamente l’esperienza dell’ex Roma potrebbe contare: per questo si gioca una maglia sulla trequarti.

Oudin, Leonardo Benedetti, Depaoli e soprattutto Sibilli sono gli altri candidati; davanti tutto lascia intendere che giocherà Niang, ma il francese potrebbe anche essere arretrato per inserire una prima punta come Massimo Coda (ex della partita) o Abiuso, anche perché da difendere è francamente rimasto poco. A centrocampo regia a Ronaldo Vieira, poi da definire le mezzali: Matteo Ricci e Meulensteen sono stati titolari a Carrara, oggi potrebbe toccare ad Akinsanmiro ma anche a uno dei già citati Oudin e Benedetti, per aumentare il potenziale offensivo. Bereszynski e Beruatto agiranno sulle corsie in difesa, Curto e Altare saranno i centrali a protezione del portiere Cragno.