Probabili formazioni Serie B/ Mosse, scelte e moduli degli allenatori (5^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 5^ GIORNATA?

È arrivato il momento di un altro appuntamento con le probabili formazioni di Serie B: il weekend ci introduce alla 5^ giornata del campionato cadetto, siamo dunque solo all’inizio di una stagione che si prospetta lunga ed appassionante ma che già oggi ci sta dando qualche interessante indicazione. Naturalmente le probabili formazioni di Serie B riguardano i possibili schieramenti che vedremo in campo nel corso di questo turno: studieremo le partite che ci possano sembrare più interessanti nel quadro generale del torneo, valutando le scelte che gli allenatori potrebbero operare per i singoli match.

Probabili formazioni Serie B/ Quali mosse per Blessin e Pecchia? 4^ giornata

Al momento Reggina, Frosinone e Brescia sono al comando della classifica con 9 punti: si viaggia ad una media superiore rispetto a quella complessiva degli ultimi campionati, anche se va detto che l’anno scorso il Pisa aveva ottenuto una serie di vittorie che gli aveva permesso di andare in fuga. Vedremo allora cosa succederà sui vari campi per la 5^ giornata; nel frattempo concentriamoci sull’analisi delle probabili formazioni di Serie B, iniziando da quello che al netto della classifica possiamo considerare come il big match del turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Caserta rivoluziona il Benevento? (3^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL CAGLIARI

Benevento Cagliari è il big match nella 5^ giornata: con le probabili formazioni di Serie B concentriamoci allora sugli isolani, una delle corazzate del campionato cadetto. Fabio Liverani fa giocare la sua squadra con il 4-3-3, un modulo che aveva già adottato in passato: sicuramente la cosa più interessante è il ruolo di Nahitan Nandez, come detto un lusso per il campionato di Serie B, che agisce in qualità di esterno offensivo del tridente dando più equilibrio alla fase difensiva del Cagliari, avendo anche qualità di incontrista. Come sempre c’è il ballottaggio tra due grandi attaccanti come Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti, mentre la terza maglia nel tridente al momento se la prende Marco Mancosu (anche lui adattato).

Probabili formazioni Serie B/ La Spal a caccia del riscatto (2^ giornata)

Tuttavia lo spazio per i giovani non manca, infatti Zito Luvumbo sta già avendo una parte importante in questa squadra. A centrocampo, nomi da categoria superiore: quelli di Nicolas Viola e Marko Rog, che possono far fare il salto di qualità alla squadra, poi occhio ad Antoine Makoumbo già candidato al ruolo di rivelazione dell’anno. Edoardo Goldaniga e Giorgio Altare sono i centrali di una difesa comandata dal portiere Boris Radunovic, Davide Zappa gioca a destra mentre sull’altro versante Antonio Barreca sfida Adam Obert per il posto da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: L’EX

Per le probabili formazioni di Serie B parliamo anche di Perugia Ascoli: qui abbiamo un ex come Cristian Bucchi, che nel 2017 aveva portato il Perugia al quarto posto in classifica e ai playoff, dove era arrivata l’eliminazione contro il Benevento in semifinale. Oggi Bucchi sta facendo benissimo ad Ascoli, dove doveva sostituire Andrea Sottil e al momento non lo fa rimpiangere; per la trasferta al Renato Curi però dovrà fare a meno di Nicola Leali, che è infortunato, e dello squalificato Fabrizio Caligara. In porta allora spazio ad Enrico Guarna, davanti a lui dovrebbero essere confermati sia Eric Botteghin che Giuseppe Bellusci con Francesco Donati e l’ex di turno Nicola Falasco che agiranno sulle corsie laterali.

Marcel Buchel agisce come playmaker basso; il sostituto di Caligara potrebbe essere Mirko Eramo ma attenzione all’altro ex Marcello Falzerano, che può fare la mezzala. Michele Collocolo va per una maglia da titolare, in avanti invece Cedric Gondo ha già segnato 4 gol e dovrebbe essere confermato insieme a Sofiane Bidaoui (che partirà dalla sinistra), sull’altra fascia il già citato Falzerano rimane un’opzione ma a dire il vero Bucchi potrebbe andare per la conferma di Christopher Lungoyi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA