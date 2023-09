Probabili formazioni Serie B/ Mosse, scelte e moduli degli allenatori (6^ giornata, 23 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 6^ GIORNATA?

Stiamo per scoprire chi giocherà nella 6^ giornata del campionato cadetto: l’appuntamento con le probabili formazioni di Serie B ci conduce per mano nelle varie partite del turno, per un campionato che come sempre si potrebbe rivelare sorprendente ed entusiasmante. Le probabili formazioni di Serie B sono lo strumento che abbiamo per andare alla ricerca delle scelte dei vari allenatori; uno è già stato esonerato, altri proseguono con le loro certezze o stanno ancora provando a sperimentare, siamo solo all’inizio della stagione e certe alchimie vanno certamente ancora trovate.

Adesso noi, senza indugiare oltre, possiamo iniziare il nostro excursus attraverso le probabili formazioni di Serie B: avremo il tempo per analizzare alcune partite o temi principali che sono legati a questa 6^ giornata, e allora possiamo cominciare da una gara che viene disputata sabato 23 settembre mettendo a confronto due squadre che in questo momento stanno avendo un percorso diverso, anche se del Lecco bisogna ovviamente sottolineare il fatto che abbia giocato soltanto due partite. Vedremo poi cosa ci diranno i campi tra poche ore…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: MODENA LECCO

Per le probabili formazioni di Serie B partiamo da Modena Lecco. Paolo Bianco, esordiente, sta sorprendendo: i canarini sono imbattuti, dopo tre vittorie hanno pareggiato a Salò ma sono comunque in piena lotta per la promozione, per quanto sia prematuro dirlo. Bianco fa giocare i canarini con il 4-3-1-2, nel quale è ancora presente il veterano Falcinelli: con lui la principale opzione offensiva è Strizzolo, che sabato scorso è partito dalla panchina per fare spazio a Manconi, ma non va dimenticato il giovane Bonfanti reduce da un’ottima stagione. In mezzo occhio a Duca, con esperienze positive in Serie C, ma i titolari qui sono Gerli, Palumbo e Magnino con Gargiulo prima alternativa. In difesa, a protezione del portiere Gagno, Cauz può dare riposo a uno dei due centrali Zaro e Pergreffi; sulle fasce abbiamo Oukhadda a destra e Guiebre o Cotali a sinistra.

Il Lecco di Luciano Foschi, neopromosso, ha giocato solo due volte per la questione dei ricorsi: finora ha sempre perso, dunque affronta una partita già molto delicata. Il modulo è il 3-5-2: davanti al portiere Melgrati giocano Battistini, Marrone e Biancone, ad alzarsi a centrocampo sulle corsie laterali sono Giudici, capitano insidiato dal più difensivo Lemmens, e Lepore che è un jolly tuttofare, eroe della promozione e che può giocare in altri ruoli. Ionita il veterano nel settore nevralgico, Degli Innocenti il giovane che cerca spazio, poi le opzioni Crociata e Sersanti che sono le principali, con Tenkorang ottima alternativa. A formare il tandem offensivo sono stati Di Stefano e Novakovich lo scorso sabato: quest’ultimo ha già giocato con Frosinone e Venezia e pare il principale riferimento in attacco, ma non vanno dimenticati Doudou Mangni, Eusepi e Pinzauti che a rotazione possono sicuramente dire la loro.











