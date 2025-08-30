Probabili formazioni Serie B: scopriamo scelte, mosse e moduli degli allenatori per le partite in programma nella 2^ giornata (30-31 agosto 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: ALLA SCOPERTA DEI TITOLARI

Sono sempre affascinanti le prime giornate, forse in Serie B ancora di più perché c’è tanto da scoprire nelle mosse degli allenatori, che molto spesso stanno ancora lavorando per dare una forma alle loro squadre ma naturalmente devono anche prendere le decisioni che daranno forma nel weekend alle probabili formazioni Serie B.

Siamo alla seconda giornata del campionato cadetto edizione 2025-2026 e questo naturalmente significa che c’è già almeno una base di riferimento, che sono ovviamente le mosse e i moduli già adottati dai venti allenatori del torneo cadetto settimana scorsa. Qualcuno sarà rimasto soddisfatto, altri sanno che c’è da lavorare parecchio, tutto questo a calciomercato ancora aperto.

Insomma, le incognite sono tante, ma anche per questo è alta la curiosità da parte di addetti ai lavori, appassionati e naturalmente tifosi di tutte le formazioni della Serie B, che anche in questa stagione sarà una lunghissima avventura che ci promette colpi di scena, sorprese ed emozioni fino alle soglie della prossima estate.

Inutile però andare così avanti con la fantasia, è decisamente meglio prendere in analisi quello che potremmo considerare come il big-match di oggi sabato 30 agosto 2025, al quale di conseguenza dedichiamo ampio spazio nell’analisi delle probabili formazioni Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS PALERMO FROSINONE

Facciamo riferimento a Palermo Frosinone, soprattutto perché i rosanero di Filippo Inzaghi sono sempre al centro dell’attenzione per le probabili formazioni Serie B. Dopo il vittorioso esordio contro la Reggiana, il Palermo sarà di nuovo protagonista in casa e per i siciliani descriviamo il possibile modulo 3-4-2-1, con tante conferme e la prima punta Pohjanpalo supportato da Brunori e Gyasi. Gli esterni Pierozzi e Augello affiancheranno Segre e Ranocchia, mentre la difesa a tre sarà con Bani, Ceccaroni e Diakité davanti a Bardi.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini arriva a sua volta da una vittoria contro l’Avellino e invece si affiderà a un modulo 4-2-3-1 con Raimondo al centro dell’attacco. Ghedjemis, Barcella e Kvernadze agiranno sulla trequarti offensiva dei ciociari, con Calò e Koutsoupias invece nel cuore della mediana. Infine, in difesa il Frosinone avrà Calvani squalificato e allora davanti al portiere Palmisani schieriamo Oyono, Monterisi, Bracaglia e Marchizza come possibili titolari.