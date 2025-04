PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: BISOGNA COMINCIARE A DOSARE LE FORZE

Da oggi, lunedì 21 aprile 2025, si entra nel gran finale della stagione regolare: le probabili formazioni Serie B devono tenere quindi conto del fatto che si giocheranno ben cinque giornate in soli 19 giorni. Ad esempio, sarà tutto oggi il programma delle partite della 34^ giornata, poi per il turno successivo si tornerà in campo già venerdì essendo il 25 aprile (con un paio di posticipi al sabato) e successivamente si giocherà anche il 1° maggio. A parte il Sassuolo, che ha già tagliato il traguardo della promozione, gestire la rosa sarà un dovere per gli allenatori e quindi un aspetto da tenere molto presente per le probabili formazioni Serie B.

DIRETTA/ Modena Sassuolo (risultato finale 1-3): gol annullato a Zaro! (Serie B, 12 aprile 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS JUVE STABIA SAMPDORIA

Scegliamo Juve Stabia Sampdoria per l’importanza della posta in palio come big-match delle probabili formazioni Serie B. Quinto posto per le Vespe, sempre più salde in posizione di spicco dopo l’ottimo pareggio sul campo della Cremonese. Guido Pagliuca vuole fare un altro passo in avanti puntando sul fattore campo e pure sul modulo 3-4-1-2: in porta Thiam; i tre difensori davanti a lui potrebbero essere Ruggero, Peda e Quaranta; l’esterno destro potrebbe essere invece Floriani, con Leone e Pierobon nel cuore della mediana e Fortini sulla corsia mancina; quanto infine al reparto offensivo, dovremmo avere Piscopo come trequartista alle spalle di Adorante e Candellone.

DIRETTA/ Sampdoria Cittadella (risultato finale 1-0): la decide Sibilli! (Serie B, 12 aprile 2025)

Sappiamo invece che questo è un campionato difficilissimo per la Sampdoria, la vittoria contro il Cittadella è stato un bel sospiro di sollievo ma c’è ancora tanto da fare sotto la guida di Alberico Evani, chiamato da appena un paio di settimane al capezzale di una formazione in netta crisi. Per i blucerchiati il modulo di riferimento dovrebbe invece essere il 4-3-3: il portiere Cragno protetto dai quattro difensori Venuti, Curto, Altare e Beruatto; il terzetto di centrocampo potrebbe invece vedere titolari Vieira, Ricci e Benedetti; infine nel tridente d’attacco indichiamo Depaoli, Coda e Sibilli, anche se naturalmente in lizza c’è anche Niang, il grande dubbio per Evani oggi.