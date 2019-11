Probabili formazioni Serie B/ Scelte e mosse degli allenatori (13^ giornata)

La Serie B dopo la pausa per le Nazionali vive la sua 13^ giornata, con cui il campionato cadetto torna in campo – lo ha già fatto ieri con l’anticipo del venerdì. Scoprire le probabili formazioni di tutte le partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi per le scelte definitive e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite in programma tra sabato 23 e domenica 24 novembre, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questa tredicesima giornata del campionato 2019-2020, a cominciare dalle cinque sfide che saranno in programma già nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CROTONE

In primo piano logicamente il big-match del Vigorito. Squalificato Caldirola che era stato espulso contro la Juve Stabia, nella difesa del Benevento dovrebbe trovare posto Antei al fianco di Tuia davanti a Montipò, con Maggio terzino destro e Letizia a sinistra. A centrocampo la coppia mediana composta da Viola ed Hetemaj, più Tello esterno destro e Kragl a sinistra. Infine Sau e Coda favoriti nel tandem d’attacco campano. Per il Crotone di Giovanni Stroppa ecco invece Golemic, Gigliotti e Marrone nella difesa a tre davanti a Cordaz; nel folto centrocampo a cinque i possibili titolari sono Mustacchio, Crociata, Zanellato, Barberis e Molina, infine in attacco ci aspettiamo la coppia formata da Messias e Simy.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA SALERNITANA

La Juve Stabia dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con questi possibili titolari: Russo in porta; difesa a quattro composta da Vitiello, Tonucci, Troest e Germoni; nelal coppia in mediana ecco Calvano e Calò, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Melara, Mallamo e Canotto in appoggio alla prima punta Cissé. La Salernitana dopo la sconfitta sul campo della Cremonese cerca il rilancio e Gian Piero Ventura potrebbe affidarsi a un 3-5-2 con Micai estremo difensore, protetto da Karo, Jaroszynski e Migliorini; a centrocampo la linea a cinque potrebbe vedere in campo Lombardi, Di Tacchio, Akpa Akpro, Maistro e Kiyine, infine Jallow e Gondo sono i favoriti nell’attacco salernitano.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO TRAPANI

Per il Livorno di Roberto Breda la formazione si può disegnare secondo il 4-4-1-1: in porta Zima, davanti a lui la difesa a quattro dovrebbe essere formato da Delprato, Gonnelli, Boben e Porcino; a centrocampo invece i possibili titolari sono Marsura, Luci, Agazzi e Marras, mentre Braken dovrebbe agire da trequartista alle spalle del centravanti Raicevic. Nel Trapani ricordiamo la squalifica di Pagliarulo, dunque potrebbe esserci Minelli al fianco di Scognamiglio davanti al portiere Carnesecchi, in una difesa completata dai due terzini Fornasier e Del Prete. A centrocampo possibile terzetto formato da Colpani, Taugourdeau e Corapi, mentre nel tridente ci attendiamo Scaglia e Moscati ai fianchi del centravanti Pettinari.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE PERUGIA

Il Pordenone deve fare i conti con la squalifica di Burrai: a centrocampo dunque il terzetto titolare dovrebbe prevedere Gavazzi, Pobega e Misuraca. In difesa per i friulani ecco invece Almici, Vogliacco, Camporese e De Agostini nella linea a quattro davanti al portiere Di Gregorio, mentre in attacco ci aspettiamo Ciurria come trequartista alle spalle della coppia formata da Strizzolo e Candellone. Per il Perugia di Massimo Oddo modulo 3-4-1-2 con Rosi, Falasco e Gyomber nella difesa a tre davanti a Vicario; a centrocampo i mediani Carraro e Balic più gli esterni Falzerano a destra e Di Chiara a sinistra; Nicolussi Caviglia trequartista, infine i due attaccanti Falcinelli e Iemmello.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI VENEZIA

Roberto Muzzi al posto di Cristian Bucchi, certamente questa è la principale notizia in casa Empoli. Siamo curiosi di scoprire se il nuovo tecnico confermerà il modulo ad albero di Natale, cioè il 4-3–2-1 che in attacco prevedeva Dezi e La Gumina alle spalle della prima punta Mancuso. Nel Venezia vanno annotate ben due squalifiche a centrocampo, cioè Lollo e Zuculini: è emergenza per Alessio Dionisi, che insieme a Vacca potrebbe schierare Gavioli e Suciu. Per il resto, ecco Fiordaliso, Casale, Modolo e Ceccaroni nella difesa a quattro davanti al portiere Lezzerini, mentre in attacco ci aspettiamo Aramu trequartista alle spalle della coppia formata da Capello e Bocalon.



