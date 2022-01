Probabili formazioni Serie B/ Scelte e mosse degli allenatori, 20^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie B vive la sua ventesima giornata di campionato, dal momento che il torneo cadetto si è rimesso in moto solo settimana scorsa dopo la pausa invernale, durata ben più del previsto a causa del Coronavirus, tornano comunque in primo piano anche le notizie circa le probabili formazioni di Serie B in questo turno che ci fa compagnia in realtà già da ieri con il primo anticipo, ma soprattutto fra oggi e domani con il grosso delle partite. In seguito ci sarà la sosta (tranne per chi deve giocare dei recuperi), dunque le esigenze di turnover potrebbero essere meno pressanti, ma d’altronde va detto che ruotare i giocatori è più complicato in questo periodo, a causa del Covid oltre che di infortuni “classici” ed eventuali squalificati.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia quindi oggi pomeriggio con la bellezza di sette incontri in un sabato a dir poco intenso, poi gli ultimi due incontri in programma saranno i posticipi di domani. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare dei numerosi incontri in programma già oggi, sabato 22 gennaio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questo ventesimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA TERNANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di una partita di spicco per la Serie B oggi, cioè Brescia Ternana, nella quale i lombardi cercheranno i tre punti per volare sempre più in alto. Il tecnico delle Rondinelle, Filippo Inzaghi, dovrebbe proporre il modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Joronen in porta; i quattro difensori Karacic, Cistana, Mangraviti e Pajac; a centrocampo il terzetto formato da Jagiello, Van de Looi e Bisoli; infine nel tridente d’attacco potrebbero essere titolari Leris, Moreo e Aye.

L’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con il modulo 4-2-3-1 e ipotizziamo questi titolari per gli ospiti rossoverdi: Iannarilli in porta; davanti a lui i quattro difensori Ghiringhelli, Boben, Sorensen e Celli; in mediana la coppia formata da Paghera e Palumbo; sulla trequarti Mazzocchi, Falletti e Partipilo a sostegno del centravanti Donnarumma.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA REGGINA

Altra partita molto interessante sarà Monza Reggina, con i lombardi a caccia della prima vittoria nell’anno solare 2022. L’allenatore dei brianzoli, Giovanni Stroppa, dovrebbe proporre la sua squadra con un modulo 3-5-1-1 che potrebbe proporci i seguenti titolari: Di Gregorio in porta; davanti a lui la retroguardia con Donati, Marrone e Caldirola; folta linea a cinque a centrocampo con Pereira, Colpani, Barberis, Machin e D’Alessandro da destra a sinistra; Valoti nei panni di trequartista alle spalle del centravanti Gytkjaer.

Il tecnico della Reggina, Domenico Toscano, dovrebbe rispondere optando per un modulo 4-2-3-1, nel quale gli undici titolari calabresi potrebbero essere i seguenti: Turati in porta; i quattro difensori Adjapong, Cionek, Stavropoulos e Di Chiara; in mediana Bianchi e Crisetig; sulla linea della trequarti Bellomo, Cortinovis e Rivas a sostegno del centravanti della Reggina, che sarà Galabinov.



