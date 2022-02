Probabili formazioni Serie B/ Scelte e mosse degli allenatori, 21^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: COME SCENDONO IN CAMPO LE SQUADRE…

La Serie B vive la sua ventunesima giornata di campionato, dal momento che il torneo cadetto si rimette in moto dopo la pausa di fine gennaio per le Nazionali, che ha fatto seguito alla sosta invernale che era durata ben più del previsto a causa del Coronavirus, tornano comunque in primo piano anche le notizie circa le probabili formazioni di Serie B in questo turno che apre un mese che sarà ricchissimo d’impegni per la cadetteria. Si arriva da un mese e mezzo nel quale si è giocato pochissimo, andiamo invece verso settimane sovraffollate di impegni e anche questa è una variabile di cui gli allenatori dovranno tenere conto, come il Covid e naturalmente gli infortuni “classici” ed eventuali squalificati.

Le partite di Serie B ci terranno compagnia quindi oggi pomeriggio con la bellezza di otto incontri in un sabato a dir poco intenso, poi gli ultimi due incontri in programma saranno i posticipi di domani. In ogni caso, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie B è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare dei numerosi incontri in programma già oggi, sabato 5 febbraio 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie B in questo ventunesimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE PARTITE OGGI

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PARMA

Match di sicuro interesse anche per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie B sarà Benevento Parma, anche se la classifica è più deludente del previsto per gli emiliani. Ambizioni più succose per i padroni di casa, che potrebbero scendere in campo con questo modulo 4-3-3: Paleari in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Letizia, Vogliacco, Barba e Masciangelo; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Acampora, Calò e Ionita; in attacco ipotizziamo infine il tridente formato da Insigne, Moncini e Tello.

Il Parma di mister Iachini dovrebbe rispondere con un modulo 3-5-2 nel quale i titolari potrebbero essere i seguenti: Buffon in porta; retroguardia a tre composta da Del Prato, Cobbaut e Danilo; a centrocampo una folta linea a cinque con Rispoli, Sohm, Vazquez, Schiattarella e Costa da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco formata da Benedyczak e Pandev, l’illustre acquisto degli emiliani sul calciomercato di gennaio.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BRESCIA

Altro delicato incrocio Sud-Nord sarà oggi in Serie B Cosenza Brescia, anche se in questo caso le ambizioni sono più alte per le Rondinelle lombarde, mentre i calabresi devono pensare innanzitutto a salvarsi. Per il Cosenza possiamo disegnare un modulo 3-5-2 con questi possibili titolari: Matosevic in porta; retroguardia a tre composta da Vaisanen, Rigione e Hristov; a centrocampo la folta linea a cinque potrebbe vedere in campo dal primo minuto Situm, Carraro, Palmiero, Kongolo e Liotti; infine, Caso e Laura potrebbero essere i due titolari in attacco per mister Occhiuzzi.

Per il Brescia allenato da Filippo Inzaghi il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-1-2: Joronen in porta; difesa a quattro con Sabelli, Cistana, Mangraviti e Chancellor per le Rondinelle; il nuovo arrivo Behrami potrebbe subito trovare posto a centrocampo con Bertagnoli e Leris; infine in attacco ecco il trequartista Tramoni in appoggio alle due punte Moreo e Palacio.



