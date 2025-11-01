Probabili formazioni Serie B: indaghiamo tra le scelte, i moduli e le mosse degli allenatori, i possibili titolari nella 10^ giornata (1-2 novembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: SI CHIUDE UNA SETTIMANA INTENSA

Oggi, sabato 1° novembre 2025, si apre l’undicesima giornata del campionato cadetto, sarà la terza in nove giorni a causa della presenza del turno infrasettimanale e questo ovviamente pone dei temi particolari per le probabili formazioni Serie B, con le riflessioni che di solito riserviamo al piano superiore.

Certo, i calciatori di Serie B sono comunque sportivi di altissimo livello e per cui giocare qualche volta anche a metà settimana non dovrebbe essere una difficoltà particolare, ma ci possono comunque essere delle situazioni che spingono gli allenatori a valutare il turnover o comunque a cambiare mosse su moduli e titolari rispetto ai match di pochi giorni fa.

Ad esempio, il Palermo è passato dall’essere una squadra ancora imbattuta ad avere perso le ultime due partite, in particolare è stato doloroso lo 0-3 di martedì sera in casa contro il Monza, seria rivale per la promozione. Ecco allora che in casa rosanero potrebbe cambiare qualcosa verso la partita contro il Pescara, alla ricerca della scossa per rilanciarsi.

Potrebbero invece puntare sulle conferme gli allenatori di Reggiana e Frosinone, che arrivano da un eccellente martedì sera: la stanchezza è uguale per tutti, comprese Padova e Sudtirol che invece hanno giocato mercoledì ma si affrontano in un derby del Nord-Est, quindi tutto sommato la variabile della fatica potrebbe essere non così decisiva nelle probabili formazioni Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS AVELLINO REGGIANA

Abbiamo accennato alla Reggiana che arriva dalla bella vittoria contro la capolista Modena nel derby emiliano di martedì sera, allora per le probabili formazioni Serie B potremmo parlare adesso di Avellino Reggiana, che sarà tra l’altro la partita d’apertura di oggi alle ore 12.30. Il mister Davide Dionigi potrebbe voler cambiare solamente lo stretto indispensabile (o magari anche nulla) rispetto al successo nel derby, il modulo della Reggiana sarà quindi ancora il 3-4-2-1 e anche fra i nomi degli undici titolari i cambiamenti dovrebbero essere minimi, anche se davanti Novakovich proverà ad insidiare Gondo come centravanti.

Non negativo è stato il turno infrasettimanale anche per l’Avellino di mister Raffaele Biancolino, che infatti ha pareggiato sul campo del Pescara e ora punta sulla spinta del tifo allo stadio Partenio-Adriano Lombardi per cercare di tornare alla vittoria. I tifosi faranno la loro parte, in campo gli irpini dovrebbero confermare il modulo 4-3-1-2, in attacco erano entrati a partita in corso Russo, Biasci e Tutino ma il gol dell’Avellino era comunque arrivato da Simic, cioè un difensore, per cui potrebbe esserci qualche novità soprattutto davanti per i padroni di casa.