PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 27^ GIORNATA?

Rieccoci al consueto appuntamento con le probabili formazioni Serie B. La capolista Sassuolo ha già giocato nell’anticipo di ieri sera, oggi toccherà al Pisa mentre domani scenderà in campo lo Spezia: il trio di testa è spalmato su tutti i giorni della ventisettesima giornata, una curiosità in più anche se ovviamente non è questa la principale variabile per quanto riguarda le scelte degli allenatori. Proviamo allora a scoprire i nomi dei titolari, cominciando da Cremonese Cesena, bella sfida in zona playoff che sarà il posticipo del tardo pomeriggio di oggi, sabato 22 febbraio 2025.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS CREMONESE CESENA

Approfondiamo quindi proprio Cremonese Cesena per le probabili formazioni Serie B. Giovanni Stroppa dovrà fare a meno dello squalificato Vazquez, altra conseguenza negativa del beffardo pareggio di Bari. In attacco quindi ci potrebbe essere spazio dal primo minuto per De Luca, magari al fianco di Nasti nel modulo 3-5-2 che per il resto vede la “spina dorsale” dei grigiorossi formata da Vandeputte al centro della folta mediana a cinque e Ravanelli perno invece della difesa a tre davanti al portiere Fulignati.

Anche il Cesena di Michele Mignani arriva da un pareggio, comunque certamente positivo contro il Pisa, inoltre pure fra i romagnoli ci sarà uno squalificato, che sarà in questo caso Donnarumma che era stato espulso al 49’. Al suo posto, sulla sinistra del Cesena potrebbe trovare posto Celia; secondo il modulo 3-4-1-2, il reparto offensivo potrebbe prevedere Berti sulla trequarti alle spalle della coppia di attaccanti formata da La Gumina e Shpendi.