Probabili formazioni Serie B: eccovi alcuni spunti su scelte, mosse e moduli degli allenatori per le partite della 3^ giornata (13-14 settembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: COME SI RIPARTE DOPO LA SOSTA?

La prima sosta del campionato è ormai alle spalle e con essa anche il calciomercato, che ha chiuso da oltre dieci giorni. Sicuramente questi sono stati giorni più sereni per gli allenatori e allora siamo particolarmente curiosi di scoprire quali saranno le loro scelte per le probabili formazioni Serie B per la terza giornata del campionato cadetto.

Dopo diversi giorni di lavoro con le rose ormai definitive (almeno fino a gennaio), i titolari per le partite di questo weekend saranno i giocatori che più hanno convinto i rispettivi mister e allora le mosse e i moduli potranno essere molto significativi anche per intuire cosa ci attenderà nei turni successivi.

Dopo la sosta può essere utile ricordare che sono bastate due giornate per non avere più nessuno punteggio pieno: l’equilibrio è la caratteristica più classica della Serie B e questo campionato 2025-2026 sembra non fare eccezione. Ogni punto sarà utile e le mosse degli allenatori naturalmente possono incidere tanto.

Le probabili formazioni Serie B saranno quindi intriganti anche più del solito, scegliamo in copertina Sampdoria Cesena perché i blucerchiati hanno bisogno di muovere la classifica per non cominciare a rivivere l’incubo dell’anno scorso, ma i romagnoli sono nel gruppo di testa e vorranno continuare a fare bene anche a Marassi…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: IL PUNTO SU SAMPDORIA CESENA

Per le probabili formazioni Serie B parliamo allora del match serale di oggi. La Sampdoria ci arriva dalla sconfitta contro il Sudtirol a fine agosto, l’allenatore Massimo Donati dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1, anche se non è escluso il 3-5-2 e da questa scelta potrebbe dipendere l’esito di un paio di ballottaggi. Proviamo comunque a indicare il portiere Ghidotti protetto dai quattro difensori Venuti, Riccio, Ferrari e Ioannou; in mediana il tandem con Abildgaard ed Henderson; sulla trequarti offensiva il terzetto composto da Depaoli, Barak e Cherubini dietro al centravanti Coda.

Il Cesena di mister Michele Mignani vanta invece già 4 punti in classifica, le due settimane di lavoro dopo il pareggio contro l’Entella sono state certamente più serene per i romagnoli. Per gli ospiti ecco il 3-5-2 come modulo di riferimento: il figlio d’arte Klinsmann in porta; retroguardia a tre con Ciofi, Zaro e Mangraviti; folta linea a cinque a centrocampo, dove il Cesena potrebbe schierare Ciervo, Bisoli, Berti, Bastoni (favorito su Francesconi) e Frabotta; l’altro ballottaggio è tra Blesa e Olivieri in attacco, per affiancare Shpendi.