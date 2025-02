PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 26^ GIORNATA?

Andiamo subito a scoprire le probabili formazioni Serie B, perché dobbiamo fare il nostro consueto focus sulle scelte dei vari allenatori per quanto riguarda le partite della 26^ giornata: il campionato cadetto entra sempre più nel vivo, diciamo che lo spartiacque ideale tra le due metà di stagione – a parte ovviamente la conclusione del girone di andata – è stato dato dalla chiusura del calciomercato invernale, perché adesso le rose delle 20 squadre sono definitive e la sessione di gennaio può aver cambiato qualcosa anche in termini di rapporti di forza, come ad esempio abbiamo avuto modo di osservare con alcuni risultati già maturati settimana scorsa.

DIRETTA/ Catanzaro Cittadella (risultato finale 1-0): calabresi, vittoria pesante (Serie B, 14 febbraio 2025)

Chi dunque si è rinforzato di più, cambiando anche volto nel corso del calciomercato? Da scoprire nel tempo: intanto, possiamo ricordare che una Sampdoria invischiata nella corsa per non retrocedere ha vinto le ultime due partite e sicuramente ha tratto beneficio dalle operazioni in seno alla sua rosa, mentre altre realtà non avevano nemmeno bisogno di stravolere le cose. Un esempio di questo è naturalmente il Sassuolo, già costruito in estate per tornare immediatamente in Serie A e che infatti sta confermando le premesse; ora però vedremo nel dettaglio alcuni dei temi che sono principalmente legati alle probabili formazioni Serie B per questa 27^ giornata del campionato cadetto.

Diretta/ Cosenza Carrarese (risultato finale 1-0): i silani si rialzano! (Serie B, 8 febbraio 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LA REGINA DEL CALCIOMERCATO

Con riferimento alla sessione invernale di calciomercato e alle probabili formazioni Serie B, possiamo dire che il titolo di regina di gennaio se lo contendano due big che erano attese a un campionato diverso: il Palermo infatti ha operato solo tre acquisti ma di grande peso specifico, perché ha portato in rosanero un difensore esperto come Giangiacomo Magnani e un portiere come Emil Audero che ha tanta Serie A alle spalle, ma soprattutto il bomber finlandese Joel Pohajnpalo, a lungo inseguito, che l’anno scorso era già stato decisivo per la promozione del Venezia e ora, con 6 gol realizzati al piano di sopra, potrebbe fare lo stesso con un Palermo alla rincorsa di un posto nei playoff.

Probabili formazioni Serie B/ Mosse, scelte e moduli degli allenatori (25^ giornata, 8-9 febbraio 2025)

La Sampdoria, cui abbiamo già accennato, ha operato in grande stile: qualcuno è partito (per esempio Marco Silvestri, Estanis Pedrola e Pajtim Kasami), per contro i grandi colpi della squadra blucerchiata sono Alessio Cragno che dovrebbe risolvere la questione portiere, poi il difensore centrale Giorgio Altare che ha giocato in Serie A nelle ultime stagioni e, anche qui, un attaccante di lusso come M’Baye Niang che per l’ennesima volta torna a confrontarsi con l’Italia, magari non ha confermato tutte quelle che erano le premesse di quando lo aveva acquistato il Milan ma certamente in un contesto come quello delle probabili formazioni Serie B può realmente risultare determinante.