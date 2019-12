Probabili formazioni Shakhtar Atalanta/ Diretta tv, dubbio Ilicic per Gasperini

L’appuntamento con le probabili formazioni di Shakhtar Atalanta è importantissimo: alle ore 18:55 di mercoledì 11 dicembre la Dea si gioca la qualificazione agli ottavi della Champions League 2019-2020. La vittoria contro la Dinamo Zagabria, unita al clamoroso pareggio degli ucraini in terra croata del turno precedente, ha dato ancora una possibilità di prendersi la fase ad eliminazione diretta. Ipotesi nemmeno troppo peregrina, perchè basterebbe sostanzialmente vincere in trasferta: a quel punto bisognerebbe però che il Manchester City, già primo del girone, non conceda un successo alla Dinamo. L’Atalanta sogna, intanto arriva a questa partita forte della ripresa in campionato dove ha appena battuto il Verona trovando il gol decisivo al 93’ minuto: potrebbe essere un segno del destino ma sarà il campo a dircelo, intanto noi valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero presentare le squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni di Shakhtar Atalanta.

Per la diretta tv di Shakhtar Atalanta dovrete necessariamente rivolgervi alla televisione satellitare: solo gli abbonati avranno la possibilità di seguire questa partita visitando il canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) oppure attivando come di consueto l’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, vi permetterà di sfruttare la diretta streaming video usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Luis Castro ha tutta la rosa a disposizione, e dunque per Shakhtar Atalanta dovrebbe confermare le sue abituali scelte: la squadra ucraina gioca con un 4-2-3-1 che si trasforma in 4-1-4-1 in fase di possesso, con la posizione di Alan Patrick che diventa da trequartista al fianco di Kovalenko andando ad allargare ancora di più il campo con l’azione di Marlos e Taison sugli esterni (la prima punta sarà ovviamente Junior Moraes). A quel punto il solo Stepanenko, uno dei veterani di questa squadra, resterebbe a fare da schermo davanti alla difesa ma questo sarà appunto quando lo Shakhtar avrà il pallino del gioco, perchè in fase di ripiegamento Alan Patrick si affianca al compagno di reparto e forma una cerniera che già nella partita di andata aveva creato parecchi grattacapi ai dirimpettai dell’Atalanta. Castro ritrova dunque i due esterni offensivi che avevano saltato la trasferta dell’Etihad; restano in panchina Teté e Konoplyanka dunque, mentre in difesa dovremmo vedere come sempre Dodò a destra e Ismaily sulla corsia opposta, con i due centrali difensivi che dovrebbero essere Kryvtsov e Matviienko, a protezione del portiere Pyatov.

Dubbio Ilicic per Gian Piero Gasperini: infortunatosi sabato, lo sloveno resta in forse per la partita decisiva e allora le possibili soluzioni sono due, vale a dire Pasalic o Malinovskyi a fare compagnia ad Alejandro Gomez sulla trequarti. Con Duvan Zapata ancora fuori dai giochi sarà Muriel ad agire da prima punta; alle loro spalle invece sembra tutto confermato con Gosens che si riprenderà la maglia da esterno sinistro, Hateboer schierato dall’altra parte e la solita coppia De Roon-Freuler in mezzo, anche se uno dei due di cui sopra potrebbe eventualmente arretrare il suo raggio d’azione e garantire una maggiore spinta offensiva (da difendere è rimasto ben poco). Dipenderà chiaramente da come l’allenatore dell’Atalanta intenderà approcciare la partita, se in maniera guardinga per evitare di dover inseguire o se andare subito all’arrembaggio; in difesa Kjaer appare ancora favorito su Djimsiti e Palomino potrebbe nuovamente giocare in luogo di Andrea Masiello, a completare il reparto arretrato saranno Rafa Toloi e, come sempre, il portiere Gollini.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Matviienko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Kovalenko, Taison; Junior Moraes.

A disposizione: O. Shevchenko, Bolbat, Khocholava, Marcos Antonio, Teté, Konoplyanka, Solomon

Allenatore: Luis Castro

Squalificati: –

Indisponibili: –

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, A. Gomez; Muriel

A disposizione: Sportiello, Djimsiti, A. Masiello, Castagne, Malinovskyi, Ilicic, Barrow

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: D. Zapata



