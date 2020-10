Probabili formazioni Shakhtar Inter/ Diretta tv, torna Hakimi (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Shakhtar Inter ci conducono all’analisi della partita che si gioca alle ore 18:55 di martedì 27 ottobre: è la seconda giornata del gruppo B in Champions League 2020-2021, ed è già una partita da vincere per i nerazzurri. Settimana scorsa infatti Antonio Conte è stato bloccato in casa dal Borussia Monchengladbach, pareggiando peraltro al 90’; la doppietta di Romelu Lukaku gli ha evitato una sconfitta interna all’esordio ma si trova già costretto a inseguire un posto negli ottavi. In campionato è tornata la vittoria – sul campo del Genoa – ma all’Olimpico di Kiev si rischia parecchio, perché gli ucraini hanno aperto con il botto la nuova edizione di Champions League battendo il Real Madrid al Bernabeu, con tre gol nel solo primo tempo. Adesso è arrivato il tempo di valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco; aspettando che arrivi martedì sera per il calcio d’inizio della partita, facciamo una breve analisi su conferme, dubbi e certezze nella lettura delle probabili formazioni di Shakhtar Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Possiamo ricordare che Shakhtar Inter sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento al decoder Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno – numero 201 del decoder – con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go che è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR INTER

LE SCELTE DI CASTRO

Luis Castro potrebbe approcciare le probabili formazioni di Shakhtar Inter con lo stesso 4-2-3-1 che ha vinto a Madrid: in porta avremo il veterano Pyatov protetto da due centrali che saranno Khocholava e Matvienko, con Dodo e Kornienko che invece agiscono in qualità di terzini. In mezzo al campo sono in quattro a giocarsi due maglie: Stepanenko, Maycon, Marcos Antonio e Alan Patrick partono sostanzialmente tutti alla pari, difficile che il tecnico portoghese rinunci al mediano ucraino e allora l’altro giocatore nel settore nevralgico potrebbe essere Alan Patrick. Nel reparto avanzato Taison giocherà sulla corsia sinistra, mentre il centrale sarà capitan Marlos; a destra tutto porta alla titolarità di Teté, con Dentinho che in origine faceva l’esterno offensivo o anche il trequartista, mentre adesso si è convertito in una prima punta di grande valore.

I DUBBI DI CONTE

Antonio Conte studia le probabili formazioni di Shakhtar Inter: sarà come sempre difesa a tre con il ritorno di De Vrij al centro dello schieramento, a protezione di Handanovic e con gli altri due elementi della linea che potrebbero essere Alessandro Bastoni, già titolare sabato, e Kolarov che rimane in vantaggio su Skriniar e Danilo D’Ambrosio. Hakimi, risultato negativo al Coronavirus, ci sarà e percorrerà la corsia destra partendo come sempre dalla linea dei centrocampisti; spazio anche a Barella che è ormai diventato insostituibile in cabina di regia, o comunque in mezzo al campo dove affianca Brozovic. Sulla fascia sinistra il favorito dovrebbe essere Darmian, che ha mostrato di poter avere lo stesso rendimento su entrambe le corsie; avremo poi un giocatore che si posizionerà tra le linee, un trequartista che dovrebbe essere confermato in Arturo Vidal; Lautaro Martinez e l’imprescindibile Romelu Lukaku, già eroe una settimana fa, formeranno la coppia offensiva con Alexis Sanchez in preallarme.

IL TABELLINO

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Khocholava, Matvienko, Kornienko; Stepanenko, Alan Patrick; Tetè, Marlos, Taison; Dentinho. Allenatore: Luis Castro

INTER (3-4-1-2): Handanovic; A. Bastoni, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Darmian; Vidal; L. Martinez, R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte



© RIPRODUZIONE RISERVATA