Probabili formazioni Shakhtar Inter/ Quote, Vidal trequartista? (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Shakhtar Inter si gioca alle ore 18.55 italiane, quando le due formazioni scenderanno in campo per la partita della seconda giornata del gruppo B di Champions League. Una sfida da vincere per i nerazzurri, all’esordio bloccati in casa dal Borussia Monchengladbach; la doppietta di Romelu Lukaku ha evitato una sconfitta interna ma Antonio Conte, in campionato tornato alla vittoria sul campo del Genoa, rischia parecchio, perché gli ucraini hanno aperto con il botto la nuova edizione di Champions League battendo il Real Madrid in Spagna con tre gol nel primo tempo. Ecco dunque che la lettura delle probabili formazioni di Shakhtar Inter si annuncia molto interessante, scopriamo allora insieme quali siano le ultime notizie sulle due squadre.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Shakhtar Inter secondo le quote Snai. Nerazzurri favoriti, il segno 2 infatti è quotato a 1,85, mentre poi si sale a 3,85 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio in caso di successo dello Shakhtar per chi avrà creduto nel segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR INTER

LE SCELTE DI CASTRO

Luis Castro potrebbe scegliere per le probabili formazioni di Shakhtar Inter lo stesso 4-2-3-1 che ha vinto a Madrid: in porta il veterano Pyatov protetto dai due centrali Khocholava e Matvienko, con Dodo e Kornienko che invece agiscono in qualità di terzini. In mezzo al campo sono in quattro a giocarsi due maglie: Stepanenko, Maycon, Marcos Antonio e Alan Patrick partono sostanzialmente tutti alla pari, difficile che il tecnico portoghese rinunci al mediano ucraino e allora l’altro giocatore nel settore nevralgico potrebbe essere Alan Patrick. Nel reparto avanzato Taison giocherà sulla corsia sinistra, capitan Marlos sarà il trequartista centrale mentre a destra tutto porta alla titolarità di Teté, con Dentinho prima punta.

LE MOSSE DI CONTE

Antonio Conte cosa proporrà invece per le probabili formazioni di Shakhtar Inter? Nella difesa a tre ecco il ritorno di De Vrij al centro dello schieramento, a protezione di Handanovic con Bastoni, già tornato titolare sabato, e uno tra Kolarov e D’Ambrosio, mentre Skriniar è risultato nuovamente positivo al Coronavirus. Incubo Covid scampato invece per Hakimi, che sarà dunque l’esterno destro del 3-4-1-2; spazio anche a Barella che è ormai diventato insostituibile in mezzo al campo, dove lo affiancherà Brozovic. Sulla fascia sinistra il favorito dovrebbe essere Darmian; avremo poi un giocatore che si posizionerà tra le linee come trequartista, che dovrebbe essere Vidal; Lautaro Martinez e l’imprescindibile Romelu Lukaku, una certezza in questo periodo, formeranno infine la classica coppia offensiva titolare.

IL TABELLINO

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Khocholava, Matvienko, Kornienko; Stepanenko, Alan Patrick; Tetè, Marlos, Taison; Dentinho. All. Castro.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Darmian; Vidal; L. Martinez, Lukaku. All. Conte.



