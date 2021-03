Probabili formazioni Shakhtar Roma/ Diretta tv, piccolo turnover per Fonseca?

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 21.00 tra le mura dell’Olimpiyskiy Stadium di Kiev la partita tra Shakhtar e Roma, atteso match di ritorno degli ottavi di Europa league: andiamo dunque a vedere quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Mister Fonseca, che pur avendo in tasca il comodo 3-0 in certo nel turno di andata all’Olimpico, pure non più certo dirsi completamente al sicuro: l’inatteso KO rimediato solo pochi giorni fa in campionato contro il Parma ha ridimensionato un po’ l’umore nello spogliatoio giallorosso e in vista del match di domani serve la massima attenzione. Anche perché gli ucraini rimangono rivali temibili: pur sconfitti ampiamente all’Olimpico, arancioneri rimangono formazione in forma, di ritorno pure da un sonoro 4-0 imposto al Desna nell’ultima di campionato, la scorsa domenica. Vediamo come Castro e Fonseca si sono preparati al match, esaminando le probabili formazioni di Shakhtar Roma.

Probabili formazioni Roma Shakhtar/ Quote, c'è Borja Mayoral per i gol contro Trubin

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SHAKHTAR ROMA

Ricordiamo nel frattempo che Shakhtar Roma sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno godere anche della diretta streaming video loro riservata tramite sito o app del servizio Sky Go.

Probabili formazioni Manchester United Milan/ Quote, Dean Henderson vs Donnarumma

LE PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR ROMA

LE MOSSE DI CASTRO

Per tentare l’impresa tra le mura di casa, Castro per le probabili formazioni di Shakhtar Roma, dovrebbe confermar gran parte dell’11 che abbiamo visto anche nel turno di andata: si tratta dopo tutto dei suoi titolari più in forma. Fissato il 4-1-4-1, ecco che vedremo sempre Trubin a guardia dei pali arancione, con la coppia composta da Vitao e Matvienko al centro: toccherà al duo con Dodo e Ismaily agire dal primo minuto in corsia. A centrocampo sarà poi spazio per Maycon, mentre saranno Marlos e Alan Patrick i titolari al centro, nel reparto avanzato: sull’esterno ecco Tete, con Taison che prenderà il posto di Solomon, autore di una magnifica doppietta contro il Desna solo pochi giorni fa in campionato. Junior Moraes sarà ancora una volta unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SHAKHTAR DONETSK/ Diretta tv: Marlos e Mayoral in evidenza

Pubblicità

LE SCELTE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Shakhtar Roma, non sarà semplice facile intuire le mosse di Fonseca, tra assenti annunciati e pochi inevitabili turnover, che verranno concessi, ricordando che solo domenica in Serie A ad attendere la lupa di sarà il Napoli di Mister Gattuso. Fissato il solito 4-2-3-1 e ricordato che in difesa ancora non sarà al 100% Smalling, ecco che vedremo domani pronti davanti a Pau Lopez, Mancini, Crostante e Ibanez, con Kumbulla possibile jolly, se magari l’ex atalantino verrà avanzata centrocampo. Qui, nello schieramento a 4 infatti si fa sentire l’out di Veretout: sarà comunque pronto da sopperire alla mancanza del francese Diawara, in coppia con Villar: Spinazzola e Karsdorp completeranno il reparto sull’esterno, anche se rimane più che valida la candidatura di Bruno Peres. Per l’attacco segnaliamo che mancherà Mkhitaryan e che Dzeko potrebbe essere messo a riposo in vista del Napoli: spazio allora per Borja Mayoral prima punta, con Pellegrini ed El Shaarawy al suo fianco.

IL TABELLINO

SHAKHTAR (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All.: Castro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Mayoral. All.: Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA