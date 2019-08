Probabili formazioni Shakhtyor Soligorsk Torino/ Quote, Zaza dal primo minuto?

Si accenderà solo questa sera alle ore 19,00 in terra bielorussa la partita tra Shakhtyor Soligorsk e Torino, valida come ritorno del terzo turno preliminare di Europa league, ed ora è tempo di considerare da vicino anche le probabili formazioni del match. Lo abbiamo già detto ieri: considerato il 5-0 fissato nel turno di andata, è facile che Mazzarri dia spazio a qualche turnover se non proprio a nuovi esprimenti tattici, anche se di certo il tecnico non farà a meno dei suoi big, per tener sempre alta l’attenzione in campo. Sarà invece uno schieramento tutto titolare per la squadra bielorussa: con il pesante KO dell’andata da recuperare, il tecnico Tashuev per disegnare le probabili formazioni di Shakhtyor Soligorsk Torino non può permettersi alcun errore. Andiamo quindi ad esaminare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni del match di questa sera di Europa league.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di ritorno del terzo turno preliminare di Europa league tra Shakhtyior Soligorsk Torino, il pronostico non può che andare a favore dei granata, che pure saranno ospiti. Il portale di scommesse snai infatti nell’1×2 ha fissato a 1,53 il successo dei piemontesi, contro il più elevato 5,50 dei bielorussi: il pari vale 4,00.

LE PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTYOR SOLIGORSK TORINO

LE MOSSE DI TASHUEV

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Shakhtyor Soligorsk Torino, il tecnico Tashuev non si può esimersi dal mettere in campo l’11 ufficiale, con la speranza, trascinato dal tifo di casa, di metter a segno almeno un gol. Sarà quindi il 4-3-1-2 il modulo di base con Kovalev e Bakaj titolari in attacco, con il supporto di Ebong. Toccherà quindi a Burko, Khadarkevich e Balanovich agire dal primo minuto in mediana, mentre in difesa scalpitano Matvejchik, Rybak, Sachivko e Antic: non mancherà di certo Klimovich, fedele tra i pali.

LE SCELTE DI MAZZARRI

Qualche novità in più invece la potremmo vedere nello schieramento di Mazzarri, combattuto dalla necessità e volontà di turnover (per dare fiato ai big e far mettere minuti nelle gambe agli ultimi arrivati) e l’obbiettivo di tenere alta la tensione in campo. Non è da escludere che almeno al via lo schieramento sia quello base dei giorni scorsi: ci sarà spazio nella ripresa per fare i cambi. Con il 3-4-3 vedremo quindi Sirugu tra i pali e di fronte il terzetto Izzo (non in forma), Bremer e N’Koulou: in mediana ecco spazio dal primo minuto per Ansaldi, Meite, Baselli e de Silvestri, pur con Rincon e Lukic pronti dalla panchina. Per l’attacco si fanno avanti Berenguer, Belotti e Zaza, ma qui la situazione è meno netta. Rimane sempre a disposizione Millico e pure Zaza potrebbe andare verso la panchina dato che ha già a suo carico due cartellini gialli. Non è infine da escludere il passaggio al 3-5-2 come modulo, fin dal fischio d’inizio.

IL TABELLINO

SHAKHTYOR SOLIGORSK (4-3-1-2): Klimovich; Matvejchik, Rybak, Sachivko, Antic; Burko, Khadarkevich, Balanovich; Ebong; Kovalev, Bakaj All. Tashuev

TORINO (3-4-3): Sirigu; Bremer, N’Koulou, Izzo; Ansaldi, Meite, Baselli, De Silvestri; Berenguer, Belotti, Zaza All. Mazzarri



© RIPRODUZIONE RISERVATA