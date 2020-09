Probabili formazioni Shamrock Rovers Milan/ Diretta tv: c’è il dubbio Ibrahimovic

Analizzando le probabili formazioni di Shamrock Rovers Milan parliamo del secondo turno preliminare di Europa League 2020-2021: si gioca al Tallaght Stadium di Dublino, calcio d’inizio alle ore 20:00 di giovedì 17 settembre. E’ una partita secca: i rossoneri sono chiaramente favoriti ma nei 90 minuti potrebbe succedere di tutto, la squadra di Stefano Pioli ha tre ostacoli da superare per arrivare alla fase a gironi e tornare dunque nell’Europa che conta, dopo la rinuncia/squalifica dell’anno scorso. Già testato nelle amichevoli precampionato, il 4-2-3-1 del tecnico di Parma sarà molto simile a quello visto nel post-lockdown anche se le assenze non mancheranno; vediamo allora quali potrebbero essere i temi portanti sul terreno di gioco del Tallaght Stadium e, aspettando che arrivi giovedì sera per vedere all’opera queste due squadre, possiamo iniziare a valutare quali possano essere le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni di Shamrock Rovers Milan.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Shamrock Rovers Milan sarà trasmessa su DAZN: gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire la partita attivando il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video. Per i clienti Sky c’è l’alternativa sul canale DAZN1, usufruibile con almeno tre anni di abbonamento; si potrà anche installare l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SHAMROCK ROVERS MILAN

LE SCELTE DI BRADLEY

Nelle probabili formazioni di Shamrock Rovers Milan scopriamo che Stephen Bradley utilizza un 3-4-2-1: in porta c’è Mannus, i tre centrali dovrebbero essere Scales, Grace e Roberto Lopes mentre potrebbe esserci un avvicendamento a destra rispetto all’ultima partita di campionato (la sfida diretta contro il Bohemians, vinta 1-0) con Marshall che può prendere il posto di Lafferty, e giocare a destra spostando capitan Finn sull’altro versante. In mezzo al campo ci sono McEneff e Watts; davanti invece i due trequartisti possono essere Burke e Byrne, a supporto dell’attaccante Greene. Una possibile variazione potrebbe essere anche quella di Farrugia: il ventunenne sembra pronto a palcoscenici importanti e quindi potrebbe agire come trequartista, ma vedremo quelle che saranno le scelte da parte dell’allenatore dello Shamrock Rovers.

I DUBBI DI PIOLI

E’ Pioli ad avere più dubbi nelle probabili formazioni di Shamrock Rovers Milan: il tecnico rossonero deve infatti rinunciare a quattro giocatori, e potrebbe anche non avere Ibrahimovic che ha saltato gli ultimi due test amichevoli. Dunque come prima punta giocherebbe eventualmente il giovane Colombo; Daniel Maldini può essere un altro titolare come esterno sinistro, anche se da questa parte la soluzione ideale per il momento sembra essere quella di Saelemaekers. Avremo Calhanoglu come sempre sulla trequarti in posizione centrale, a destra giocherà invece Castillejo; in mezzo al campo dovremo aspettare per la titolarità di Tonali perché saranno Kessie e Bennacer, molto probabilmente, ad avere spazio davanti alla difesa; Kjaer e Gabbia giocheranno a protezione di Gianluigi Donnarumma, con Calabria e Theo Hernandez che saranno schierati regolarmente in qualità di terzini.

TABELLINO SHAMROCK ROVERS MILAN

SHAMROCK ROVERS (3-4-2-1): Mannus; Scales, Grace, Roberto Lopes; Marshall, McEneff, Watts, Finn; Burke, Farrugia; Greene

Allenatore: Stephen Bradley

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic

Allenatore: Stefano Pioli



